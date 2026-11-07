OM : Genesio a calmé les ardeurs d’un Marseillais avant Lens

Alors que l’OM se déplace à Lens ce dimanche, Bruno Genesio a justifié la baisse du temps de jeu de Nouhoum Kamissoko, tout en assurant que le jeune milieu marseillais restait pleinement concerné par le projet.

Après plusieurs apparitions très convaincantes sous le maillot olympien, Nouhoum Kamissoko traverse une période beaucoup plus discrète. Régulièrement convoqué par Bruno Genesio, le jeune milieu de terrain joue désormais très peu. Une situation sur laquelle l’entraîneur de l’OM a été interrogé ce samedi, à la veille du déplacement à Bollaert.

Le technicien marseillais a d’abord rappelé que plusieurs éléments expliquaient ses choix, à commencer par le retour de Pierre-Emile Højbjerg. Il a également assumé sa préférence pour Geoffrey Kondogbia lors de la victoire contre le Bayer Leverkusen (1-0), jeudi soir.

« Lors du match à Leverkusen, j’avais envie de voir Kondogbia, parce que j’estimais qu’il pouvait nous apporter davantage de maîtrise technique au milieu de terrain dans une rencontre comme celle-là, mais aussi son expérience », a expliqué Genesio, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Kamissoko devra encore patienter

Pour autant, l’entraîneur de l’OM ne considère pas que le jeune Marseillais soit sorti de ses plans. Il estime simplement que les jeunes joueurs doivent accepter des périodes plus compliquées après avoir connu des moments positifs. « Chez les jeunes joueurs, il est assez naturel de connaître de bonnes périodes et des périodes un peu moins bonnes », a-t-il rappelé.

Genesio a toutefois tenu à envoyer un message rassurant concernant Kamissoko, en soulignant son implication quotidienne et les prestations réalisées depuis ses premières opportunités. « Mais Kamissoko est pleinement concerné par le projet du club et de l’équipe. Il aura bien sûr d’autres occasions de se montrer. Je suis satisfait de ce qu’il fait, aussi bien de ce qu’il a montré lorsque j’ai fait appel à lui en match que de ce qu’il montre à l’entraînement. » Le coach marseillais reconnaît néanmoins que le jeune milieu possède encore une marge de progression : « Après, il a encore des choses à travailler et à améliorer. C’est normal. Mais il n’y a aucun problème. »

Le message est donc clair : Kamissoko n’est pas écarté, mais il est actuellement passé derrière des joueurs plus expérimentés dans la hiérarchie. Reste à savoir s’il pourra profiter des prochaines échéances pour retrouver du temps de jeu et relancer sa dynamique sous les ordres de Bruno Genesio.