OM : un Marseillais porté disparu avant Lens, ça commence à inquiéter !

En difficulté depuis plusieurs semaines, Igor Paixão a encore déçu face au Bayer Leverkusen : à quelques jours du choc contre Lens, l’ailier brésilien commence sérieusement à inquiéter.

L’OM a ramené trois précieux points d’Allemagne. Mais derrière la belle victoire face au Bayer Leverkusen (1-0), obtenue jeudi soir grâce à Amine Gouiri, une nouvelle prestation individuelle fait grincer des dents. Celle d’Igor Paixão, qui peine toujours autant à justifier les espoirs placés en lui.

Paixão, une inquiétante disparition à l’OM

Mais où est passé le Igor Paixão si décisif lors de la préparation estivale ? En effet, le Brésilien était attendu pour confirmer après une bonne saison dernière (12 buts et 7 passes dé). Pourtant, ses dernières sorties sont loin de répondre aux attentes, alors que la direction a tout fait pour le retenir.

Titulaire sur le côté gauche contre Leverkusen, l’ailier olympien a encore livré une copie insuffisante. Malgré quelques initiatives et une tentative intéressante à la 56e minute, il a manqué de précision dans ses choix et ses transmissions. Ses nombreuses pertes de balle ont également limité son influence sur le jeu marseillais.

Sa note de 4/10 attribuée par L’Équipe résume assez bien ses difficultés. Bruno Genesio a finalement décidé de le remplacer à la 71e minute par le jeune Tadjidine Mmadi. Six minutes plus tard, Amine Gouiri inscrivait le but de la victoire. Un contraste forcément difficile à ignorer.

Le déplacement à Lens déjà décisif pour Paixão ?

Du côté de Football Club de Marseille, la déception est également palpable. Le média spécialisé estime notamment que l’activité du Brésilien ne suffit plus à compenser son manque de justesse technique et ses mauvais choix offensifs. Une analyse qui illustre les interrogations grandissantes autour de l’ancien joueur de Feyenoord. Pour autant, Igor Paixão conserve la confiance de Bruno Genesio, qui continue de lui offrir du temps de jeu malgré ses prestations décevantes. Mais jusqu’à quand ?

Le calendrier ne lui laisse guère de répit. Dimanche, l’OM se déplace sur la pelouse du RC Lens pour un rendez-vous particulièrement important en Ligue 1. Face à une formation meurtrie par la débâcle face à Côme (1-9) mais tout de même réputée pour son intensité, les Marseillais auront besoin de davantage de justesse dans les transitions offensives.

Paixão pourrait donc avoir une nouvelle occasion de se relancer. Mais après plusieurs rendez-vous manqués, le Brésilien va devoir montrer autre chose. Car à Marseille, les attentes sont élevées et la patience des supporters n’est jamais illimitée.