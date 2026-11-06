OM Mercato : deux recrues déjà attendues en janvier ! 

En cas de feu vert de la DNCG en décembre, l’OM pourrait accueillir deux recrues au mercato hivernal.

La belle victoire de l’OM à Leverkusen (1-0) en Ligue Europa a donné des ailes aux supporters marseillais. Sur X, Adamsser, insider marseillais, a partagé sa vision du mercato idéal pour l’OM.

Deux renforts offensifs réclamés en janvier

Son souhait est clair : recruter un ailier capable d’évoluer sur les deux côtés ainsi qu’un avant-centre pour suppléer Amine Gouiri. « Si on va chercher juste un ailier qui peut jouer sur les deux côtés et un 9 remplaçant à Gouiri, je vous jure qu’on peut sortir une vraie saison avec Genesio », a-t-il estimé. Une projection qui a trouvé un écho favorable auprès de nombreux supporters olympiens.

Les fans de l’OM ont même avancé deux noms pour renforcer ces secteurs offensifs. Pour le poste de numéro 9, ils évoquent Ludovic Ajorque, l’avant-centre de Brest âgé de 32 ans. Sur les ailes, c’est Johan Bakayoko qui revient dans les discussions. L’ailier droit de Leipzig, âgé de 23 ans, correspond au profil recherché par les supporters, qui espèrent voir débarquer un joueur capable d’apporter davantage de solutions offensives.

Ajorque rêve secrètement de l’OM

Ces deux noms restent, à ce stade, des suggestions avancées par les supporters. Mais une information pourrait donner davantage de poids à l’une de ces pistes : selon nos informations, Ludovic Ajorque rêve secrètement de l’OM. Les deux parties avaient même discuté – via Grégory Lorenzi cet été – mais le club phocéen n’avait finalement pas pu recruter.

Reste désormais à savoir si le club pourra réellement passer à l’action en janvier. Tout dépendra notamment du feu vert de la DNCG attendu en décembre. Si les conditions sont réunies, l’OM pourrait pourquoi pas retenter sa chance.