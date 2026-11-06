OM : Genesio a encore écarté un joueur ! 

Pleinement satisfait de la première victoire de l’OM en Ligue Europa à Leverkusen ce jeudi (1-0), Bruno Genesio a encore fait du grabuge en interne.

Amine Gouiri a été le grand héros de l’OM en Allemagne. D’une superbe frappe enroulée à l’entrée de la surface, l’attaquant algérien a offert aux siens un succès précieux. Une nouvelle prestation convaincante pour un joueur qui semble retrouver progressivement son meilleur niveau.

Gouiri confirme sa montée en puissance à l’OM

Bruno Genesio a d’ailleurs salué sa progression après la rencontre : « C’est dans la continuité de ses performances. C’est bien, aussi, qu’il le fasse à l’extérieur, car il marquait surtout à domicile. » Le coach estime également que ce but, largement dû au talent de son avant-centre, montre qu’il gagne en confiance, à l’image de toute l’équipe.

Cette bonne période s’explique aussi par la place prise par Gouiri dans la hiérarchie des attaquants de l’OM. Décisif lors des trois dernières rencontres, avec deux buts et deux passes décisives, il est actuellement le seul véritable numéro 9 à tirer son épingle du jeu.

Moumbagna définitivement écarté par Genesio ?

Selon L’Équipe, Bruno Genesio a ainsi décidé d’écarter Faris Moumbagna pour le déplacement à Leverkusen. Une décision qui pourrait s’inscrire dans la durée : l’attaquant ne serait pas assuré de retrouver le groupe avant le prochain mercato hivernal. La hiérarchie semble donc se dessiner autour de Gouiri, tandis que Neal Maupay et Antoine Valero restent dans le paysage.

Le premier est entré en jeu à la 84e minute contre le Bayer Leverkusen, alors que le second a passé toute la rencontre sur le banc. Pour Moumbagna, la situation devient en revanche préoccupante. À moins d’un changement dans les prochaines semaines, son avenir immédiat à l’OM pourrait être sérieusement compromis.