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OM : Benatia révèle le geste qui a fait basculer De Zerbi

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
OM : Benatia révèle le geste qui a fait basculer De Zerbi

Medhi Benatia a raconté sur Canal+ les coulisses de ses premiers échanges avec Roberto De Zerbi. Le dirigeant de l’OM était prêt à interrompre ses vacances pour convaincre le technicien italien, immédiatement séduit par le projet marseillais.

Un premier appel décisif

La venue de Roberto De Zerbi à l’OM s’est jouée autour d’un échange particulièrement direct avec Medhi Benatia. Invité à raconter les coulisses de ce dossier sur Canal+, le dirigeant marseillais explique avoir contacté l’Italien au moment où celui-ci s’apprêtait à quitter Brighton.

« Je l’appelle, je lui dis : “Roby, comment tu vas ? Apparemment, tu vas quitter Brighton.” Il me dit : “Je suis pas content, voilà, je vais résilier et tout.” Je dis : “L’OM ?” », se souvient Benatia. Une ouverture suffisante pour éveiller l’intérêt du technicien, qui assure avoir « toujours eu une sympathie énorme pour l’OM » avant de demander des précisions sur le projet et son propriétaire.

Benatia lui présente alors Pablo Longoria, son propre rôle et surtout sa méthode de travail. Son message est limpide : aucun joueur ne doit signer sans l’aval de l’entraîneur, dont la philosophie de jeu doit être respectée. Une approche qui fait immédiatement mouche auprès de De Zerbi.

Benatia était prêt à sacrifier ses vacances

À peine arrivé à Dubaï pour retrouver sa famille après une saison éprouvante, l’ancien défenseur propose de reprendre l’avion le soir même afin de déjeuner avec De Zerbi à Milan dès le lendemain matin. Le futur entraîneur marseillais refuse de lui imposer un tel déplacement, tout en reconnaissant être touché par cette démarche.

« Donne-moi deux jours et puis on se fait une belle visio », lui répond De Zerbi. Benatia insiste néanmoins : « Si je dois venir, y a pas de vacances, y a rien, je viens. » Cette disponibilité totale illustre la volonté de l’OM de placer le technicien italien au centre de son projet sportif.

« Marseille, c’est moi »

Le dénouement intervient deux jours plus tard. De Zerbi rappelle directement Benatia et lui confirme que le discours marseillais a fait son chemin. Plus que l’identité du club, c’est l’adéquation entre Marseille et sa propre vision du football qui finit de le convaincre.

« Ça me parle, Medhi. Marseille, c’est moi, c’est ma ville, c’est mon caractère. C’est comme ça que je vois le football », lui lance-t-il. Une déclaration qui résume la dimension émotionnelle prise par les discussions. Benatia, qui avait déjà évoqué la manière dont il avait attiré De Zerbi, livre cette fois le contenu précis d’un échange fondateur pour le projet de l’OM.

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