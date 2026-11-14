PSG : Paris frappe fort avec sa nouvelle génération en sélection

Le centre de formation du PSG sera particulièrement bien représenté lors de cette trêve internationale de novembre. Des Bleus A aux sélections de jeunes étrangères, les Titis parisiens confirment le rayonnement de la formation francilienne.

Mayulu appelé en renfort chez les Bleus

La nouvelle génération du PSG prend de plus en plus de place sur la scène internationale. Symbole de cette dynamique, Senny Mayulu a été appelé en renfort avec l’équipe de France A. Une promotion majeure pour le jeune Parisien, désormais attendu à Clairefontaine avec les Bleus.

Cette convocation vient surtout récompenser son parcours au sein de la formation parisienne. Mayulu représente aujourd’hui la partie la plus visible d’une génération qui franchit progressivement toutes les étapes, des catégories de jeunes jusqu’au plus haut niveau international.

Mais le milieu de terrain n’est pas le seul élément issu de la maison parisienne à avoir reçu une convocation en novembre. Lucea, Ndjantou, Batbedat et Boly figurent également dans les différentes listes françaises, des moins de 20 ans aux moins de 17 ans. Cinq autres joueurs U17 du PSG ont par ailleurs été retenus.

Plusieurs Titis engagés au Qatar

Le Mondial U17 organisé au Qatar permet lui aussi de mesurer la présence du PSG parmi les sélections de jeunes. Selon les éléments relayés par Foot Mercato, Meïté, Tiehi et Konaté évoluent avec la France U18, tandis que Mouak représente le Maroc U18.

Les Titis du PSG sont partout en sélection en novembre. De Clairefontaine au Qatar, la formation parisienne tourne à plein régime. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2121636127857615354

Cette représentation dans plusieurs catégories confirme la capacité du club de la capitale à alimenter régulièrement les équipes nationales françaises. Elle offre aussi à ces éléments prometteurs une expérience différente de celle vécue chaque semaine avec les équipes de jeunes parisiennes.

Le PSG représenté dans quatre pays

Le rayonnement de la formation du PSG ne s’arrête pas aux sélections tricolores. Gnahoré a rejoint la Côte d’Ivoire U18, tandis que Dro Fernandez a été retenu avec l’Espagne U19. Longoni avait, lui, été convoqué avec l’Italie U19 avant de devoir déclarer forfait.

Entre la France, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Espagne et l’Italie, les profils formés à Paris se retrouvent ainsi dans des environnements internationaux variés. Un signe positif pour le travail effectué au centre de formation, même si ces nombreuses convocations privent temporairement les équipes parisiennes de plusieurs joueurs.

Une vitrine pour la formation parisienne

Cette vague de convocations constitue une nouvelle vitrine pour le PSG. Elle valorise autant les joueurs concernés que les éducateurs qui les accompagnent au quotidien, de leur arrivée au centre jusqu’à leurs premiers pas sur la scène internationale.

Mayulu occupe logiquement le devant de la scène avec son appel chez les Bleus A, mais la densité des sélections dans les catégories inférieures est tout aussi révélatrice. En ce mois de novembre, la relève parisienne s’affiche de Clairefontaine au Qatar.