JT Foot Mercato : la folle déclaration d’Endrick sur son avenir

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🔴 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗡’𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗘𝗡 𝗝𝗔𝗡𝗩𝗜𝗘𝗥 ! 🥶👋 🗣️ « Je ne sais pas ce qui se passera en janvier. C’est entre les mains de Dieu.…
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