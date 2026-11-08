Real Madrid : Liverpool menace le plan à 40 M€ pour l’après-Courtois

Le Real Madrid aurait identifié Bart Verbruggen comme sa priorité pour préparer la succession de Thibaut Courtois. Mais Liverpool avance également sur le gardien de Brighton, valorisé à 40 M€, alors que l’avenir d’Alisson Becker s’écrit en pointillé.

Verbruggen ciblé pour préparer l’après-Courtois

Thibaut Courtois reste lié au Real Madrid jusqu’en juin 2027 et aucune prolongation du gardien belge n’a encore été annoncée. À 34 ans, celui qui a souvent répondu à ses détracteurs sur le terrain demeure une référence à son poste, mais la Casa Blanca commence logiquement à préparer sa succession.

La priorité madrilène se nommerait Bart Verbruggen. Selon les informations relayées par Top Mercato, le portier néerlandais de Brighton est considéré comme le candidat numéro un pour prendre, à terme, la relève de Courtois.

Le Real avance dans ce dossier tout en poursuivant sa saison avec autorité. Samedi, les hommes de la Casa Blanca se sont notamment imposés à Valence grâce à des buts de Federico Valverde, Arda Güler et Kylian Mbappé.

Le Real Madrid s’offre un succès net à Valence (0-3), avec des buts de Valverde, Güler et Mbappé. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2119188261763731799

Liverpool prépare également la succession d’Alisson

Le dossier Verbruggen se complique toutefois avec l’arrivée de Liverpool. Les Reds s’interrogent sur l’avenir d’Alisson Becker, également âgé de 34 ans et dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison. Flamengo souhaiterait profiter de cette situation pour rapatrier l’international brésilien l’été prochain.

Ses dernières prestations ont alimenté les interrogations. Alisson a notamment été pointé du doigt après une passe manquée ayant conduit à un but d’Arsenal. Il a également encaissé dix buts en quatre rencontres de Ligue des champions. Malgré la présence de Giorgi Mamardashvili comme numéro deux, Liverpool serait prêt à investir sur un nouveau titulaire.

Des statistiques qui font grimper sa cote

À 24 ans, Verbruggen présente le profil d’un gardien déjà expérimenté mais disposant encore d’une importante marge de progression. Le titulaire des Pays-Bas, qui compte 37 sélections, affiche 11 clean sheets en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont six en neuf sorties de Premier League.

Arrivé en provenance d’Anderlecht à l’été 2023, il totalise 36 matchs sans encaisser de but en 119 apparitions avec Brighton. Sa valeur est estimée à 40 M€ par Transfermarkt et son contrat entre dans ses deux dernières années. Manchester United et Chelsea ont déjà été cités parmi ses prétendants, mais le principal duel semble désormais opposer Liverpool au Real Madrid.