Le sacre surprise à Londres d’Harry Kane lundi soir au Ballon d’Or est entaché d’une énorme polémique.

Le Ballon d’Or n’a pas fini de faire parler de lui. Alors que le sacre d’Harry Kane a surpris une partie des observateurs, Guti n’a pas caché ses doutes concernant le résultat de cette édition.

Un Ballon d’Or arrangé en faveur d’Harry Kane ?

Sur le plateau d’El Chiringuito TV, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid a livré une analyse particulièrement virulente, allant jusqu’à suggérer que le choix du vainqueur aurait pu être orienté. Pour étayer ses soupçons, l’Espagnol s’est notamment arrêté sur un détail symbolique : la tenue de la cérémonie à Londres, ville associée à l’attaquant anglais, à l’occasion du 70e anniversaire du trophée.

« Comme par hasard, pour le 70e anniversaire, ils déplacent la cérémonie à Londres et c’est quelqu’un de Londres qui gagne. Quelle coïncidence, non ? Tout semble dirigé ? Totalement ! C’est ce que je pense depuis longtemps de ce trophée », a-t-il lancé. Si Guti met directement en cause la transparence du processus, ses déclarations relèvent toutefois du soupçon et ne constituent pas une preuve d’une quelconque manipulation du scrutin.

Le visage de Kane interpelle

Au-delà du lieu de la cérémonie, l’ancien joueur du Real Madrid s’est également appuyé sur la réaction du lauréat au moment de l’annonce du résultat. Pour Guti, la surprise affichée par Harry Kane serait révélatrice du fait que l’attaquant anglais ne s’attendait pas à remporter la récompense. « Quand ils ont annoncé Harry Kane, vous avez vu son visage ? Il n’avait jamais imaginé de sa vie qu’il allait gagner ! Je pense qu’il s’attendait à voir Lamine Yamal et Mbappé devant lui. Tu ne fais pas cette tête quand tu reçois le Ballon d’Or si tu penses que tu devais le gagner », a-t-il estimé.

Lamine Yamal et Kylian Mbappé, cités par Guti parmi les joueurs qu’il imaginait mieux placés, se retrouvent ainsi au cœur d’une polémique qui dépasse le simple cadre sportif. Reste désormais à savoir si cette polémique se limitera aux déclarations de l’ancien international espagnol ou si d’autres voix viendront contester le résultat. En attendant, le sacre d’Harry Kane est b bien réel et mérité, pour certains.