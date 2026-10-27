ASSE : les Magic Fans ont pris une énorme soufflante après Nantes

Si la victoire de l’ASSE contre Nantes (1-0) a enflammé Geoffroy-Guichard, l’usage des fumigènes et des pétards a provoqué la colère du journaliste Edward Jay.

L’ASSE a vécu une soirée intense face au FC Nantes. Grâce à un but d’Augustine Boakye à la 89e minute, les Verts se sont imposés 1-0 et ont confirmé leur excellent début de saison en Ligue 2. Dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, la joie a rapidement laissé place à une polémique autour des engins pyrotechniques utilisés pendant les célébrations.

En direct sur RMC, le journaliste Edward Jay n’a pas caché son inquiétude face à la situation, notamment en raison de la proximité des fumigènes et des pétards avec les spectateurs. « Franchement, c’est très, très dangereux », a-t-il lancé, avant d’évoquer les personnes présentes dans les tribunes voisines. Une réaction ferme qui contraste avec l’image spectaculaire offerte par le Chaudron après le but stéphanois.

Edward Jay s’interroge sur la sécurité à Geoffroy-Guichard

Le journaliste a également pointé du doigt les conditions dans lesquelles ces engins ont pu être introduits dans le stade. « Comment ces fumigènes et comment ces pétards et ce feu d’artifice ont pu rentrer dans le stade ? Ça, c’est toujours la même question », a-t-il déclaré sur RMC.

Edward Jay est même allé jusqu’à demander : « Est-ce qu’il y a une complicité au niveau du club ? ». Pour appuyer son inquiétude, le journaliste a rappelé avoir connu, dans les années 1990, un match au cours duquel une personne avait été gravement blessée par ce type d’engin. Son verdict sur les scènes observées à Saint-Étienne est sans appel : « C’est intolérable ce qui se passe. »

Une énorme sanction pour les Verts ?

Edward Jay estime également que ces incidents pourraient coûter cher au club stéphanois. « Il va y avoir une immense amende, déjà pour le club », a-t-il anticipé, évoquant les conséquences financières potentielles.

Pour les Magic Fans et les autres supporters présents, les célébrations ont accompagné une victoire précieuse. Mais cette soirée rappelle aussi la ligne de fracture entre ferveur populaire et sécurité dans les stades. L’ASSE peut savourer ses trois points, tandis que les éventuelles conséquences de ces débordements restent à déterminer