OM Mercato : Genesio a coupé la tête d’un attaquant, départ en vue cet hiver ?

Alors que Neal Maupay reste une solution en sortie de banc derrière Amine Gouiri, Faris Moumbagna ne ferait plus partie des plans pour la suite de la saison à l’OM.

À l’OM, la hiérarchie offensive semble se préciser. Selon les informations de L’Équipe, Bruno Genesio continuerait de compter sur Neal Maupay pour assurer le rôle de doublure d’Amine Gouiri. Une situation qui contraste avec celle de Faris Moumbagna, annoncé en dehors des plans pour la suite de la saison.

Maupay conserve la confiance du staff

Malgré une place de second choix dans la hiérarchie, Neal Maupay conserverait un rôle dans la rotation offensive. L’attaquant représente une solution supplémentaire pour le staff, notamment lorsque Amine Gouiri ne peut pas débuter ou doit souffler. Mais on ne peut pas dire qu’elle fasse l’unanimité chez les supporters…

En tout cas, la situation serait bien différente pour Faris Moumbagna. L’attaquant ne ferait désormais plus partie des plans pour la suite de la saison, selon le quotidien sportif. Une chose semble se dessiner : Maupay conserverait la confiance du staff comme doublure de Gouiri, tandis que Moumbagna est désormais relégué au second plan. Reste à voir s’il trouvera une porte de sortie au mercato hivernal…