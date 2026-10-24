OM : Roberto De Zerbi relève enfin la tête dans le derby londonien !

Après un début de saison très compliqué, Roberto De Zerbi tient peut-être enfin son match référence avec Tottenham. Les Spurs se sont imposés à Stamford Bridge face à Chelsea (0-2), mettant un terme à une longue série noire contre leur voisin londonien.

Tottenham fait tomber Chelsea à Stamford Bridge

Roberto De Zerbi peut souffler. En difficulté depuis le début de la saison, Tottenham a décroché une victoire précieuse sur la pelouse de Chelsea (0-2). Un résultat important pour l’ancien entraîneur de l’OM, dont l’équipe avait besoin d’un succès marquant pour se relancer.

La décision s’est faite dans le dernier quart d’heure. À la 77e minute, Mike Penders a marqué contre son camp, permettant aux Spurs de prendre les commandes de la rencontre. Trois minutes plus tard, les Blues se sont retrouvés à dix après l’expulsion de Cole Palmer.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, Mathys Tel a ensuite inscrit le but du break au terme d’un rush solitaire. L’attaquant français a ainsi définitivement mis Tottenham à l’abri.

Tottenham s’offre Chelsea et relève la tête. Les Spurs de Roberto De Zerbi se sont imposés à Stamford Bridge (0-2), avec notamment un but de Mathys Tel. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114063888912138713

Une série noire enfin interrompue

Au-delà des trois points, ce succès possède une portée particulière pour Tottenham. Les Spurs restaient sur six défaites consécutives contre Chelsea en Premier League. Ils ont donc mis fin à cette série au meilleur moment, sur la pelouse de leur rival.

Cette victoire intervient surtout après un début d’exercice laborieux. Tottenham évoluait dans une dynamique particulièrement délicate, à l’image de la période mouvementée traversée par les Spurs. Le scénario de Stamford Bridge, avec deux buts tardifs, pourrait offrir un nouvel élan au groupe londonien.

Un possible déclic pour De Zerbi

Arrivé sur le banc des Spurs avec des principes de jeu bien identifiés, Roberto De Zerbi était attendu au tournant. Cette victoire ne règle pas toutes les difficultés rencontrées depuis le début de la saison, mais elle lui apporte un peu d’air et un résultat fort sur lequel s’appuyer.

L’ancien technicien marseillais sait aussi combien un succès de référence peut libérer une équipe. Il avait déjà connu ce type de soirée à l’OM, notamment lors d’une large victoire à Metz. Avec ce derby remporté et la série négative face aux Blues désormais effacée, les planètes semblent enfin mieux alignées pour Tottenham.