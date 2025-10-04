MHSC – ASSE (0-2) : les notes des Verts à Montpellier 
OM : la réaction de Roberto De Zerbi après la grosse victoire à Metz

OM : la réaction de Roberto De Zerbi après la grosse victoire à Metz
William Tertrin
4 octobre 2025

Les mots de Roberto De Zerbi après la large victoire de l’OM face à Metz.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a confirmé son excellente forme et a repris la place de leader en s’imposant largement sur la pelouse du FC Metz (0-3, notes) à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Au micro de beIN Sports, Roberto De Zerbi est revenu sur cette prestation et sur la progression de son équipe.

« Je suis content car c’était un match très difficile, au-delà du score, au-delà du classement du FC Metz. Je pense que l’an dernier on aurait perdu ce match. Ça veut dire qu’on a gagné en maturité, on sait comment gérer ces matches, avec patience, sans perdre l’équilibre, en faisant mal aux moments justes. On a été plus rapides en seconde période. Sur trois ou quatre occasions, on aurait pu être plus déterminants dans les derniers mètres. Le FC Metz est en bas du classement mais ils jouent au ballon quand même. Quand l’adversaire est désorganisé, c’est là qu’il faut faire mal. En première période, on a eu des occasions, on aurait pu marquer. »

« Le classement n’est pas important »

Le coach marseillais a également évoqué la construction de l’équipe marseillaise et la solidité de son effectif : « L’OM en train de grandir ? C’est une équipe très forte. Les dirigeants ont réussi à construire une équipe très forte. J’essaie de faire le moins d’erreurs possibles (rires). Ce match était peut-être plus difficile que celui face à l’Ajax. L’OM, leader ? Aujourd’hui, le classement n’est pas important. On verra à la fin de la saison. Les joueurs sont très forts, cette année on est très forts. On a ce qu’il faut pour jouer comme on le veut. »

Avec cette performance, l’OM montre non seulement sa capacité à contrôler ses matches, même face à des équipes moins bien classées, mais aussi sa maturité tactique, un point souligné par De Zerbi lui-même.

FC MetzLigue 1OM
#DÉCLARATIONS

