OM : un petit nouveau a signé et fait ses débuts en toute discrétion face au Havre

L’OM a accueilli un nouveau partenaire premium, Sendwave, dont le logo est apparu pour la première fois sur le maillot marseillais lors de la victoire spectaculaire contre Le Havre (4-3).

L’OM a signé avec un nouveau partenaire, et les supporters ont pu le découvrir sur le terrain sans forcément y prêter attention. Annoncé officiellement ce samedi, Sendwave est devenu Partenaire Premium de l’OM et a fait ses premiers pas sur la tunique olympienne dès ce dimanche, lors de la victoire face au Havre (4-3).

Sendwave fait son apparition sur le maillot de l’OM

Pour cette première, le logo de Sendwave a pris place en bas du dos du maillot de l’équipe professionnelle masculine. Il sera visible lors de l’ensemble des rencontres de Ligue 1 disputées par le club cette saison.

Ce nouveau partenariat accompagne la stratégie d’ouverture internationale de l’OM. Le club marseillais partage avec Sendwave une identité tournée vers les échanges entre les cultures et les communautés, à Marseille comme à l’étranger.

Un partenaire international pour Marseille

Sendwave est une application de transfert d’argent à l’international appartenant au groupe Zepz. Disponible dans dix pays, dont la France, elle revendique plus d’un million d’utilisateurs et permet d’envoyer de l’argent à ses proches dans de nombreuses destinations à travers le monde.

Un nouveau logo, un nouveau partenaire et une première apparition conclue par une victoire : Sendwave a choisi un match spectaculaire pour faire son entrée dans l’univers de l’Olympique de Marseille.