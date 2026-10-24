OM Mercato : c’est confirmé pour Ngapandouetnbu !

Le retour de Simon Ngapandouetnbu à l’OM lors du prochain mercato estival se précise, même si Montpellier ne compte pas faciliter son départ.

Et si Simon Ngapandouetnbu faisait son grand retour à l’Olympique de Marseille à l’été 2027 ? Comme révélé en début de semaine par le compte X LePetitOM, l’OM envisagerait sérieusement de rapatrier son ancien gardien lors du prochain mercato estival. Le club phocéen pourrait notamment s’appuyer sur sa priorité de rachat pour tenter de récupérer l’international camerounais, transféré à Montpellier à l’été 2025.

Une piste qui n’aurait rien d’étonnant au regard des performances réalisées par Simon Ngapandouetnbu depuis son arrivée dans l’Hérault. Après une première saison encourageante, le portier de 23 ans confirme tout son potentiel cette saison en Ligue 2. Auteur de six clean sheets lors des neuf premières journées, il s’impose comme l’un des gardiens les plus performants du championnat. Des prestations qui auraient convaincu les dirigeants marseillais de se pencher à nouveau sur son profil, avec l’idée de le faire revenir dans son club formateur.

La Provence confirme la piste Ngapandouetnbu

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Simon Ngapandouetnbu prend donc de l’épaisseur. Après les premières révélations de LePetitOM, la confirmation de La Provence vient renforcer l’hypothèse d’un retour du gardien camerounais sur la Canebière à l’été 2027.

Mais si les dirigeants olympiens envisageraient d’activer leur priorité de rachat, rien ne garantit pour autant que l’opération pourra aboutir. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Montpellier n’aurait aucune intention de se séparer de son gardien dans les prochains mois. Actuellement deuxième de Ligue 2, le MHSC souhaiterait même prolonger le contrat de l’ancien Marseillais, pourtant déjà engagé jusqu’en juin 2028.

Montpellier ferme la porte à l’OM pour Ngapandouetnbu

« Simon Ngapandouetnbu est pailladin et Montpellier désire le prolonger. Montpellier a la main sur ce dossier et encore plus si jamais il y a une montée (en Ligue 1) au bout. PS : pour faire activer une clause de rachat, il faut avoir l’argent pour… Ce qui n’est pas le cas, actuellement », a ainsi affirmé l’insider sur X.

Si la piste Simon Ngapandouetnbu semble donc bel et bien étudiée par l’OM, son retour reste encore loin d’être acquis. Entre la volonté de Montpellier de conserver son gardien et les interrogations financières soulevées par Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants marseillais pourraient rencontrer plusieurs obstacles avant de pouvoir concrétiser cette opération à l’été 2027.