OM Mercato : le meilleur gardien de Ligue 2 à Marseille l’été prochain ?

Étincelant avec Montpellier, Simon Ngapandouetnbu confirme son potentiel et pourrait offrir une solution intéressante à l’OM, qui a conservé une priorité de rachat sur son ancien gardien.

L’OM pourrait-il récupérer l’un des gardiens les plus prometteurs de Ligue 2 dès le prochain mercato estival ? Parti à Montpellier pour lancer sa carrière, Simon Ngapandouetnbu ne cesse de marquer des points. À 23 ans, le portier camerounais enchaîne les prestations convaincantes et s’impose progressivement comme un élément important du MHSC.

Ses performances ne passent pas inaperçues. En ce début de saison, le gardien montpelliérain a déjà signé cinq clean sheets en championnat, soit le plus gros total en L2, tout comme son pourcentage d’arrêts (86,8 %). Une régularité qui confirme les espoirs placés en lui et relance naturellement les interrogations autour de son avenir.

L’OM a conservé une porte de sortie pour Ngapandouetnbu

Formé à Marseille, Simon Ngapandouetnbu n’avait jamais réussi à obtenir du temps de jeu en équipe première malgré son potentiel. À l’été 2025, il a rejoint Montpellier dans le cadre d’un transfert gratuit, assorti notamment d’un bonus lié à une éventuelle montée en Ligue 1.

Mais l’OM avait pris soin de conserver une option prioritaire de rachat lors de son départ. Un détail contractuel qui pourrait prendre de l’importance si le Camerounais poursuit sur sa lancée.

Marseille dispose donc potentiellement d’une solution déjà connue pour renforcer son poste de gardien, alors que Jeffrey de Lange ne fait pas vraiment l’unanimité.

Un retour au Vélodrome dès l’été prochain ?

Avec ses prestations à Montpellier, Ngapandouetnbu pourrait progressivement entrer dans les réflexions marseillaises pour les prochaines saisons. Un retour à l’OM lui permettrait de retrouver un club où il a été formé, mais aussi de tenter sa chance au plus haut niveau.

Reste à savoir quelle place les dirigeants olympiens souhaitent accorder à leurs gardiens actuels et si le portier camerounais est prêt à franchir ce nouveau cap. Ses performances en Ligue 2 constituent en tout cas un argument de poids…