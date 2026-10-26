OM : Harit fait tomber un verdict sévère après l’énorme relâchement

Vainqueur du Havre (4-3) après avoir mené de quatre buts, l’OM s’est offert une fin de match particulièrement tendue. Amine Harit a dévoilé la réaction du vestiaire marseillais et n’a pas caché son agacement devant le relâchement collectif.

Harit dénonce un manque d’humilité

On vous en parlait dimanche dans nos notes des Marseillais face au Havre : malgré sa victoire (4-3), l’OM avait sérieusement terni sa copie en encaissant trois buts après avoir mené 4-0. Une fin de rencontre qui n’a manifestement pas été digérée dans le vestiaire phocéen.

Présent en zone mixte après la rencontre, Amine Harit a livré une analyse très claire de ce scénario. Le milieu offensif marocain estime que ses partenaires se sont vus trop beaux alors que le match n’était pas encore terminé.

« C’est un manque d’humilité. Parfois, à se voir trop beaux, on est rappelés à l’ordre », a-t-il lâché dans une séquence relayée par VibesFoot. Un jugement sévère, mais assumé par le Marseillais, qui préfère tirer immédiatement les enseignements de cette grosse alerte.

« C’est un manque d’humilité. Parfois, à se voir trop beaux, on est rappelés à l’ordre. Je pense que c’est une bonne leçon pour tout le groupe. » — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2114651117753606568

Une mise en garde pour tout le groupe

Harit n’a toutefois pas souhaité faire porter la responsabilité de ce relâchement aux seuls remplaçants. « Je ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Je pense qu’il y a eu des manques, c’est sûr », a précisé l’ancien Nantais, désireux de conserver une lecture collective de cette fin de match.

Les entrants sont donc concernés, mais pas seulement. Les titulaires auraient également dû maintenir le niveau d’exigence nécessaire pour empêcher Le Havre de reprendre confiance. « C’est une piqûre de rappel pour les entrants, mais aussi pour ceux qui ont joué. Parce que nous aussi, on doit comprendre qu’à 4-0, ce n’est pas fini », insiste Harit.

Un précédent qui a marqué Harit

Le Marocain sait d’autant mieux qu’un avantage de quatre buts ne garantit rien qu’il a déjà connu une situation comparable, mais dans le camp opposé. Harit a expliqué avoir participé par le passé à une remontée jusqu’à 4-4. Une expérience personnelle revenue à son esprit devant les difficultés soudaines de l’OM.

« Le football, ça se respecte », résume le milieu offensif. Marseille conserve les trois points, mais cette victoire à deux visages laisse donc une trace dans le vestiaire. Pour Harit, l’avertissement doit désormais servir de leçon à l’ensemble du groupe.