RC Lens : privés de parcage à Lille, les supporters ont droit à une belle surprise

Privés de parcage visiteurs pour le derby à Lille, les supporters du RC Lens pourront se consoler avec un entraînement ouvert au public ce mercredi 28 octobre au stade François-Blin.

Le RC Lens a décidé d’offrir un joli rendez-vous à ses supporters pendant les vacances de la Toussaint. Ce mercredi 28 octobre, à 11 heures, les Sang et Or ouvriront les portes de leur entraînement au public au stade François-Blin, à Avion, à deux jours du très attendu derby du Nord face au LOSC.

Une initiative qui devrait ravir les supporters lensois, alors que l’actualité du club est marquée par une décision forte concernant le déplacement à Lille. À la suite des incidents survenus lors du match européen à Bruges, le Racing a choisi de ne pas commercialiser de places dans le parcage visiteurs pour la rencontre de vendredi 30 octobre. Les supporters lensois ne pourront donc pas prendre place dans le secteur habituellement réservé aux visiteurs à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

Un entraînement du RC Lens ouvert au public avant le derby

Dans ce contexte, cette séance publique représente une belle occasion pour les amoureux du Racing de retrouver leurs joueurs et de leur transmettre leur soutien avant ce rendez-vous crucial face au rival lillois. Organisé en pleine deuxième semaine des vacances scolaires, l’événement devrait aussi séduire les familles et les plus jeunes supporters, impatients d’approcher les Sang et Or.

Malgré la frustration liée à l’absence de parcage à Lille, le RC Lens entend donc maintenir le lien avec son public. À quelques jours d’un derby toujours particulier, les Sang et Or pourront compter sur la ferveur de leurs supporters avant de retrouver les Dogues sur le terrain.