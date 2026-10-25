RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant le derby face au LOSC ?

Entre les difficultés de gestion au LOSC et la suspension de Tanguy Nianzou actée ce dimanche, le RC Lens pourrait bénéficier de circonstances favorables avant le derby du Nord.

Le derby du Nord approche et les Sang et Or pourraient profiter d’un contexte favorable chez leur rival. Au LOSC, la gestion de plusieurs cadres par Davide Ancelotti suscite des interrogations, notamment autour d’Olivier Giroud et de Benjamin André.

L’attaquant français, qui espérait jouer davantage en Ligue des champions, n’a disputé que quelques minutes face à Arsenal. Le capitaine lillois, lui, a récemment connu des passages sur le banc. Deux situations susceptibles de fragiliser la sérénité du vestiaire à l’approche d’un rendez-vous toujours particulier.

Nianzou suspendu face à Lens

Autre élément à surveiller : l’expulsion de Tanguy Nianzou face à Monaco ce dimanche. Le défenseur lillois a reçu un carton rouge après une grosse semelle sur le pied droit de Paris Brunner, au milieu du terrain. Il sera donc suspendu pour le derby, et son absence constitue un coup dur pour la défense du LOSC, alors que l’ancien Parisien commençait à s’imposer.

Pour le RC Lens, cette éventuelle indisponibilité est une opportunité à saisir, surtout que les Artésiens sont aussi à la peine défensivement avec les blessures de Nawrocki et surtout Ganiou. Le Racing, meilleure attaque, peut aussi s’appuyer sur trois victoires de suite en L1, et semble vraiment relancé.

Le RC Lens a une carte à jouer

Entre les interrogations autour de la gestion des cadres lillois et une possible absence importante en défense, plusieurs signaux pourraient donc sourire aux Sang et Or. Mais attention : les tensions supposées dans le vestiaire ne préjugent pas des performances sur le terrain, surtout quand on sait que Lens a beaucoup de mal dans le Nord (1 seule victoire sur les 14 derniers matchs en Ligue 1).

Dans un derby où l’engagement et la maîtrise émotionnelle comptent autant que la qualité technique, le RC Lens devra surtout transformer ces circonstances favorables en avantage concret. Une chose est sûre : chaque détail pourrait peser lourd dans ce choc du Nord.