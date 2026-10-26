RC Lens : la sanction du club pour le derby connaît un nouveau rebondissement

Après avoir décidé de ne pas commercialiser de billets pour le parcage visiteurs du derby contre Lille, le RC Lens doit désormais échanger avec les associations de supporters.

La décision est forte à quelques jours d’un rendez-vous très attendu. Pour le derby face au LOSC, prévu ce vendredi à 21 h 05 au stade Pierre-Mauroy, aucun supporter lensois ne sera présent dans le parcage visiteurs. Contrairement à certaines situations précédentes, cette absence ne résulte pas d’une interdiction des pouvoirs publics, mais d’un choix assumé par la direction du RC Lens.

Le RC Lens sanctionne les débordements de ses supporters

La direction lensoise a perdu patience face aux incidents survenus lors des derniers déplacements de son équipe. Le 17 octobre, au stade de l’Aube, à Troyes, plusieurs dizaines de fumigènes ont été allumés à la 30e minute de la rencontre remportée 3-1 par les Sang et Or. Le match avait été interrompu pendant quelques minutes.

Quatre jours plus tard, lors du déplacement à Bruges en Ligue des champions, la situation s’est aggravée. Des supporters lensois ont lancé des torches en direction de la pelouse et d’une tribune latérale, provoquant une nouvelle interruption de la rencontre.

Face à la répétition de ces comportements dangereux, les dirigeants ont donc choisi de prendre des mesures concrètes. Au-delà des risques pour la sécurité, ces incidents commencent à peser financièrement sur le club, notamment à travers les amendes.

Des discussions prévues avec les associations de supporters

En décidant de ne pas mettre en vente les billets du parcage visiteurs pour le derby, le RC Lens entend marquer les esprits et responsabiliser ses supporters. Cette mesure prive les fans sang et or d’un déplacement particulièrement symbolique, dans l’un des rendez-vous les plus importants de la saison.

La direction doit désormais échanger avec les associations de supporters ce mardi, comme le rapporte L’Équipe. Ces discussions seront l’occasion d’aborder les récents incidents et les moyens d’éviter qu’ils ne se reproduisent.

Pour le RC Lens, l’enjeu est double : préserver la sécurité lors des déplacements et limiter les conséquences financières de débordements qui fragilisent le club. Reste à savoir si cette sanction permettra d’apaiser les tensions et de prévenir de nouveaux incidents dans les prochaines semaines.