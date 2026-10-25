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OM : Genesio explose après Le Havre et menace deux joueurs !

Par William Tertrin - 25 Oct 2026, 20:20

Malgré la victoire spectaculaire de l’OM face au Havre (4-3), Bruno Genesio a exprimé sa vive colère envers les joueurs entrés en cours de match.

L’OM a vécu une fin de match particulièrement mouvementée face au Havre. Après avoir pris une avance confortable de quatre buts, les Marseillais ont vu leurs adversaires revenir à 4-3, au terme d’une rencontre qui a finalement tourné à leur avantage. Une victoire précieuse, mais qui n’efface pas les inquiétudes suscitées par cette fin de match sous tension.

Abdallah et Kamissoko visés

Dans ce contexte, Bruno Genesio a poussé un très gros coup de gueule après la rencontre. Le technicien a notamment dézingué ses jeunes joueurs entrants (Abdallah à la mi-temps et Kamissoko à la 42e) : « Je suis très déçu des jeunes joueurs entrants… je suis très très en colère. Si autour d’eux, on leur fait croire trop de bonnes choses, je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité. »

Des mots particulièrement forts, qui traduisent le message que le coach souhaite faire passer aux jeunes éléments de son groupe : les compliments et les espoirs placés en eux ne doivent pas prendre le dessus sur les exigences du haut niveau.

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