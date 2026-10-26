RC Lens : ça chauffe pour Sage, Crystal Palace a déjà un nom pour le remplacer

Ancien entraîneur du RC Lens, Pierre Sage traverse une période très compliquée en Angleterre : après une nouvelle défaite de Crystal Palace, les dirigeants ont déjà trouvé un nom pour lui succéder au cas-où.

L’aventure anglaise de Pierre Sage prend déjà une tournure inquiétante. Dimanche, Crystal Palace a chuté à domicile face à Newcastle United (0-2), lors de la huitième journée de Premier League. Une nouvelle contre-performance qui accentue la pression sur l’ancien entraîneur du RC Lens. Selon The Telegraph, relayé notamment par Sky Sports, Sean Dyche serait désormais le favori pour lui succéder si les dirigeants londoniens décidaient de s’en séparer.

Après huit journées de championnat, les Eagles comptent déjà cinq défaites et occupent la 17e place du classement, à proximité immédiate de la zone rouge. Cette mauvaise dynamique intervient quelques jours seulement après la lourde défaite concédée à Brighton (0-5), qui avait déjà sérieusement fragilisé le technicien français.

Sean Dyche, un spécialiste du maintien pour remplacer Sage ?

Pour anticiper un éventuel départ de Pierre Sage, Crystal Palace aurait donc commencé à explorer ses options. Le nom de Sean Dyche ressort avec insistance. Âgé de 55 ans, le technicien anglais possède une solide expérience de la Premier League, notamment dans les luttes pour le maintien.

Il s’est particulièrement illustré à Burnley, où il a passé près de dix ans, avec deux montées dans l’élite et six saisons consécutives parmi les clubs de première division. Il a également dirigé Everton avant de rejoindre Nottingham Forest, qu’il a quitté en février dernier.

Libre de tout contrat, Dyche représenterait ainsi une solution expérimentée pour tenter de redresser rapidement la situation des Eagles. Son profil contraste avec celui de Pierre Sage, arrivé à Londres après son passage remarqué au RC Lens.

Quel avenir pour l’ancien entraîneur du RC Lens ?

Malgré les résultats décevants, le départ de Pierre Sage n’est pas officiellement acté. Après la défaite contre Newcastle, le Français a affirmé que le bruit autour de son avenir ne devait pas détourner son équipe de son objectif : trouver des solutions pour retrouver de meilleurs résultats.

Mais le temps presse pour l’ancien technicien lensois. Entre la pression des supporters, les mauvais résultats en championnat et les premières pistes évoquées pour sa succession, sa marge de manœuvre se réduit.

Les prochaines rencontres pourraient donc s’avérer décisives. Pour Pierre Sage, l’objectif est désormais clair : inverser rapidement la tendance pour éviter que la piste Sean Dyche ne se transforme en véritable changement sur le banc de Crystal Palace.