RC Lens : on en sait plus sur l’absence d’Odsonne Édouard face au Paris FC

Absent du groupe du RC Lens face au Paris FC, Odsonne Édouard a laissé sa place à Thorgan Hazard. Après la victoire lensoise, Yannick Cahuzac a expliqué les raisons de ce choix.

L’absence d’Odsonne Édouard a marqué la préparation du RC Lens avant la réception du Paris FC, samedi. Alors que l’attaquant était attendu pour occuper la pointe de l’attaque artésienne, Yannick Cahuzac a finalement décidé de ne pas le retenir dans son groupe. Après la victoire lensoise (2-1), l’entraîneur a apporté des précisions sur ce choix.

Yannick Cahuzac explique l’absence d’Odsonne Édouard

La décision du technicien lensois ne serait pas liée à une blessure, comme pressenti. Interrogé après la rencontre, Yannick Cahuzac a expliqué les raisons de cette absence : « Pour Odsonne, j’ai estimé qu’il n’était pas à 100 %. C’est pour ça que je ne l’ai pas retenu. »

Une déclaration qui laisse entendre que l’état de forme de l’avant-centre ne répondait pas aux attentes du staff. Selon les informations rapportées par La Voix du Nord, la réserve concernait davantage son état mental que sa condition physique.

Le choix de Cahuzac intervient pourtant après une prestation encourageante à Troyes, où Odsonne Édouard avait inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 lors du succès lensois (3-1). Son absence face au Paris FC a donc soulevé des interrogations, même s’il avait été une nouvelle fois décevant contre Bruges en LDC.

Thorgan Hazard profite de l’absence d’Édouard

Pour compenser ce forfait, Franjo Ivanović a débuté à la pointe de l’attaque lensoise. Mais c’est finalement Thorgan Hazard qui s’est illustré dans ce rôle après son entrée en jeu à la 61e minute. L’ailier belge a d’abord participé à l’égalisation de Florian Thauvin, avant d’inscrire le but de la victoire à la 83e minute. Un scénario idéal pour le joueur, qui attendait encore de débloquer son compteur avec le Racing.

Yannick Cahuzac n’a pas caché sa confiance dans la polyvalence de son joueur : « C’est quelqu’un qui peut jouer partout. Il a cette forme d’intelligence, et cette sensibilité footballistique. Il arrive à se placer dans les bonnes zones. »

Cette victoire permet au RC Lens de poursuivre sa dynamique en championnat. Reste désormais à savoir quand Odsonne Édouard retrouvera sa place dans le groupe et pourra de nouveau prétendre à une titularisation.