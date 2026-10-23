RC Lens : Cahuzac annonce une incertitude face au Paris FC et fait une mise au point sur Todibo

À la veille de la réception du Paris FC à Bollaert-Delelis, Yannick Cahuzac a fait le point sur l’effectif du RC Lens et défendu Jean-Clair Todibo, récemment ciblé par des rumeurs sur les réseaux sociaux.

Le RC Lens retrouve la Ligue 1 ce week-end avec la réception du Paris FC pour la 8e journée du championnat. Après la défaite à Bruges (3-0), les Sang et Or espèrent rebondir devant leur public, mais Yannick Cahuzac doit encore trancher concernant la disponibilité de Jonathan Gradit.

Absent des trois dernières feuilles de match, le défenseur a repris l’entraînement collectif. Sa participation reste toutefois incertaine. « Jo’ a repris le collectif hier. Maintenant, avec la météo actuelle, on verra le climat de demain soir. Ce n’est pas simple et il nous reste encore une séance collective », a expliqué l’entraîneur lensois en conférence de presse.

Le staff devra également composer sans Abdallah Sima, Maik Nawrocki et Ismaëlo Ganiou, absents pour plusieurs semaines. Concernant ce dernier, le choix d’une opération a été retenu après une gêne ressentie à l’entraînement. « Je n’ai pas de durée d’absence précise à donner. Il sera absent quelques semaines », a précisé Cahuzac.

Jean-Clair Todibo défendu par Cahuzac

Autre sujet abordé en conférence de presse : Jean-Clair Todibo. Le défenseur de 26 ans a été la cible de rumeurs sur les réseaux sociaux et de critiques après son entrée en jeu face à Bruges. Yannick Cahuzac a tenu à clarifier la situation, notamment concernant les accusations de retards.

« J’ai entendu cela ce matin. Je trouve ça difficile parce que JC, c’est un bon professionnel, malgré ce qu’on a pu lire ce matin. C’est quelqu’un de très professionnel et il a eu un retard depuis qu’il est arrivé parce que son fils avait eu un problème d’asthme. Il m’avait prévenu en amont », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Lensois.com.

L’entraîneur du RC Lens a ensuite partagé une anecdote pour illustrer l’état d’esprit du défenseur, qui a choisi de poursuivre son travail individuel pendant une période de vacances accordée au groupe. « Après Monaco, on avait une semaine de trêve et il y avait cinq jours de vacances pour l’ensemble du groupe qui était compétitif. Les blessés devaient rester. J’ai eu deux joueurs qui m’ont demandé de rester pour travailler individuellement. C’est juste pour vous montrer la mentalité dans laquelle il est aujourd’hui à Lens. »

Le RC Lens croit toujours en Todibo

Malgré ses difficultés athlétiques, Jean-Clair Todibo conserve la confiance de son entraîneur. Cahuzac a rappelé que le défenseur avait notamment poursuivi son travail individuel pendant une période de vacances accordée au groupe.

Pour le staff lensois, la priorité est désormais de lui permettre d’enchaîner les entraînements et les minutes de jeu afin qu’il retrouve progressivement son meilleur niveau. « On compte beaucoup sur lui parce qu’on sait que, quand il va retrouver son niveau, il va énormément apporter au club et à l’équipe », a conclu Cahuzac.