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RC Lens – Paris FC : la compo probable de Cahuzac, on sait pourquoi Edouard est absent

Par Fabien Chorlet - 24 Oct 2026, 07:20
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Voici les compos probables du match de la huitième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le Paris FC.

Si le RC Lens reste sur deux défaites consécutives en Ligue des Champions, dont la dernière mercredi sur la pelouse du Club Bruges (3-0), les Sang et Or affichent une bien meilleure dynamique en championnat, avec deux victoires d’affilée, au moment de recevoir le Paris FC ce samedi (20h45), pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Un choc dans la course à l’Europe entre le Racing, huitième, et le PFC, troisième à égalité de points avec le leader, l’Olympique Lyonnais.

Thauvin de retour dans le onze, Édouard écarté par Cahuzac !

Selon L’Équipe, l’entraîneur lensois, Yannick Cahuzac, devrait opérer trois changements dans son onze de départ par rapport à celui aligné mercredi en Ligue des Champions lors de la lourde défaite concédée face au Club Bruges (3-0). Laissé sur le banc en Belgique afin de souffler, Florian Thauvin devrait retrouver une place de titulaire, tout comme Kyllian Antonio et Florian Sotoca. Absent surprise du groupe lensois pour la réception du Paris FC, Odsonne Edouard aurait été écarté par Yannick Cahuzac par choix, toujours selon L’Équipe.

Les compos probables

RC Lens : Risser – Aguilar, Baidoo, Antonio – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin, Sotoca, Ivanovic.

Paris FC : Trapp – Camara, Chergui, Coppola, Traoré – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Koleosho – Sinayoko.

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