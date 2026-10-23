RC Lens : un absent surprise dans le groupe de Cahuzac face au Paris FC

Le groupe du RC Lens pour affronter le Paris FC.
Ce samedi à 20h45, le RC Lens reçoit le Paris FC. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, sans Nawrocki, Sima, Ganiou (blessés), ou encore Gradit, trop juste. Le coach lensois a donc convoqué Nidal Čelik en renfort, et a notamment écarté Odsonne Édouard. Reste à savoir s’il s’agit d’un choix ou d’un pépin de dernière minute.
Le groupe du RC Lens
Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Čelik, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Kadile, Ivanović, Mesloub.
Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #RCLPFC 📋Le coach Yannick Cahuzac a convoqué un groupe de 𝟐𝟏 joueurs pour la réception du @ParisFC, demain (20h45), en @Ligue1.#FiersDEtreLensois https://t.co/b5ysaDgnvL— Racing Club de Lens (@RCLens) October 23, 2026