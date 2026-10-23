RC Lens : un absent surprise dans le groupe de Cahuzac face au Paris FC

Le groupe du RC Lens pour affronter le Paris FC.

Ce samedi à 20h45, le RC Lens reçoit le Paris FC. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, sans Nawrocki, Sima, Ganiou (blessés), ou encore Gradit, trop juste. Le coach lensois a donc convoqué Nidal Čelik en renfort, et a notamment écarté Odsonne Édouard. Reste à savoir s’il s’agit d’un choix ou d’un pépin de dernière minute.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Čelik, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Kadile, Ivanović, Mesloub.