À LA UNE DU 23 OCT 2026
[20:40]RC Lens : du très lourd arrive pour Todibo !
[20:20]OM : les joueurs ont reçu une consigne claire pour reconquérir les supporters
[20:05]RC Lens : un absent surprise dans le groupe de Cahuzac face au Paris FC
[19:40]Stade Rennais : Franck Haise a lâché ses joueurs après la Juventus
[19:20]OM : un Marseillais inquiète fortement après la défaite face à Sturm Graz
[19:00]FC Nantes : Poirier a poussé un petit coup de gueule avant le choc face à l’ASSE
[18:40]PSG Mercato : la blessure de Kvaratskhelia relance la piste Julián Álvarez !
[18:20]RC Lens : Cahuzac a lâché sa solution radicale pour faire face aux blessures
[18:00]OM Mercato : Marseille pris d’assaut en urgence, un départ inévitable cet hiver ?
[17:40]ASSE : une signature historique menacée, le fin mot de l’histoire est connu !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un absent surprise dans le groupe de Cahuzac face au Paris FC

Par William Tertrin - 23 Oct 2026, 20:05
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Le groupe du RC Lens pour affronter le Paris FC.

Ce samedi à 20h45, le RC Lens reçoit le Paris FC. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, sans Nawrocki, Sima, Ganiou (blessés), ou encore Gradit, trop juste. Le coach lensois a donc convoqué Nidal Čelik en renfort, et a notamment écarté Odsonne Édouard. Reste à savoir s’il s’agit d’un choix ou d’un pépin de dernière minute.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Čelik, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Kadile, Ivanović, Mesloub.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot