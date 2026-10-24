RC Lens : une première bonne nouvelle tombe déjà pour le retour de Ganiou

Opéré du ménisque du genou gauche, Ismaëlo Ganiou va manquer plusieurs semaines de compétition et la date de son retour commence déjà à se dessiner.

Le coup dur est total pour le RC Lens. Alors qu’un retour rapide était espéré après sa blessure contractée face à Troyes (3-1), Ismaëlo Ganiou a finalement dû subir une intervention chirurgicale au genou gauche, vendredi. Une mauvaise nouvelle pour les Sang et Or, qui pourraient être privés de leur jeune défenseur central jusqu’à la fin de l’année.

Un retour avant la fin de l’année loin d’être assuré

Les premiers examens avaient pourtant laissé espérer une blessure sans gravité. Après avoir ressenti une gêne au genou gauche lors de la victoire à Troyes, le défenseur de 21 ans avait passé des examens qui avaient révélé une simple contusion. Mais son retour à l’entraînement collectif, jeudi, ne s’est pas déroulé comme prévu.

Une nouvelle gêne a conduit le staff médical à privilégier une intervention chirurgicale mineure, réalisée avec succès vendredi matin. Dans son communiqué, le Racing a annoncé une absence de « quelques semaines », sans préciser de date de reprise. Mais selon les informations rapportées par L’Équipe, l’année 2026 d’Ismaëlo Ganiou « n’est peut-être pas terminée, avec un retour espéré avant si tout se passe bien ».

La défense lensoise encore fragilisée

Cette indisponibilité représente un nouveau casse-tête pour Yannick Cahuzac. Le jeune défenseur était un des seuls motifs de satisfaction au sein d’une défense bien trop poreuse, mais il rejoint une infirmerie déjà bien remplie.

Le Racing doit notamment gérer les retours progressifs de Jonathan Gradit et Samson Baidoo, tandis que Maik Nawrocki est victime d’une rupture des ligaments croisés et ne devrait plus rejouer cette saison.