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FRANCE

RC Lens : terrible rechute pour Ganiou, opéré du genou !

Par Bastien Aubert - 23 Oct 2026, 11:20
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)

De retour à l’entraînement collectif ce jeudi, Ismaelo Ganiou (21 ans a ressenti une nouvelle gêne au genou gauche, nécessitant une intervention chirurgicale.

Le RC Lens va devoir patienter avant de retrouver Ismaëlo Ganiou. Alors qu’il venait tout juste de reprendre l’entraînement collectif ce jeudi, le défenseur artésien de 21 ans a été victime d’un nouveau coup d’arrêt.

Ganiou de nouveau freiné dans sa reprise

Le retour à l’entraînement collectif devait marquer une étape importante dans le processus de reprise d’Ismaëlo Ganiou. Mais cette nouvelle gêne au genou gauche est venue contrarier ses plans. Après avoir ressenti une douleur à cette articulation, le défenseur a dû subir une intervention chirurgicale afin de traiter le problème.

L’opération a été réalisée avec succès ce matin. Toutefois, cette issue favorable ne signifie pas que le joueur pourra retrouver les terrains dans l’immédiat. Selon les informations communiquées par le RC Lens, Ismaëlo Ganiou sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. La durée exacte de son indisponibilité n’a pas été précisée.

Un nouveau coup dur pour le RC Lens

Cette rechute représente forcément une déception pour le joueur, qui venait de retrouver les séances collectives et pouvait espérer reprendre progressivement le rythme avec ses coéquipiers. À seulement 21 ans, le défenseur va désormais devoir se concentrer sur sa récupération avant d’envisager un nouveau retour sur les terrains.

Pour le RC Lens, cette absence constitue également un contretemps. Le staff devra composer sans Ganiou durant plusieurs semaines, en attendant de pouvoir compter à nouveau sur lui. L’objectif sera désormais de permettre au jeune défenseur de récupérer dans les meilleures conditions, sans précipiter son retour à la compétition. En attendant, le Racing devra prendre son mal en patience : le retour du défenseur lensois est repoussé de plusieurs semaines, et sa priorité sera de revenir à 100 % de ses capacités.

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