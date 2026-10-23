Pour la première fois depuis son arrivée au Stade Rennais, Franck Haise a opté pour une défense à trois, face à la Juventus Turin (2-2). Sa principale marque de fabrique au RC Lens…

Le Stade Rennais devra encore patienter avant de décrocher sa première victoire européenne à l’extérieur face à un club aussi prestigieux que la Juventus. Malgré une avance conservée pendant une vingtaine de minutes à Turin, les Rouge et Noir ont finalement concédé le match nul (2-2). Nick Woltemade a égalisé sur penalty à la 67e minute, en prenant Brice Samba à contre-pied.

La défense à trois, une recette qui rappelle le RC Lens

Malgré ce résultat, la prestation rennaise a apporté des enseignements encourageants. Après les défaites à Lyon (0-4), le 19 septembre, puis face au Paris FC (3-4), Franck Haise cherchait des solutions pour rendre son équipe plus solide. Sa réponse est venue d’un dispositif qu’il maîtrise particulièrement bien. Depuis son arrivée au Stade Rennais, Franck Haise privilégiait jusqu’ici un système en 4-3-3. Mais les dernières sorties à l’extérieur ont mis en évidence certaines fragilités défensives, ainsi que des difficultés dans l’animation des couloirs. À Turin, le technicien a donc misé sur une défense à trois, susceptible de se transformer en 5-3-2 sans ballon. Une organisation qui rappelle directement les principes tactiques qu’il avait développés au RC Lens.

Ce changement a permis aux Rennais de gagner en stabilité et de mieux maîtriser certaines séquences de jeu. Les pistons Mahamadou Nagida et Bryan Reynolds ont également apporté davantage de solutions sur les côtés. Leurs projections ont donné plus de largeur et de dynamisme au jeu breton, deux éléments qui avaient parfois fait défaut auparavant. Sans avoir totalement réglé tous les problèmes de l’équipe, cette nouvelle organisation a donc offert des perspectives intéressantes à Haise. Rennes a pu limiter les occasions concédées tout en conservant une capacité à se projeter vers l’avant.

Haise envisage déjà de poursuivre dans cette voie

Le changement n’a pas été improvisé au dernier moment. Selon L’Équipe, Franck Haise avait préparé ce dispositif depuis dimanche, en travaillant sur le terrain, à travers la vidéo et lors de discussions avec ses joueurs. L’entraîneur du Stade Rennais n’exclut d’ailleurs pas de poursuivre dans cette direction. Il a expliqué que ce système apportait « de la stabilité en plus » et davantage de maîtrise dans la sortie du ballon, afin de créer des espaces pour attaquer. Il estime également que cette organisation correspond aux qualités de plusieurs joueurs de son effectif. La défense à trois pourrait ainsi permettre à Abdelhamid Aït-Boudlal de bénéficier d’une plus grande continuité dans son temps de jeu.

À l’inverse, les places dans les couloirs offensifs pourraient devenir plus disputées. Des joueurs comme Mayenda, Soumaré ou Blas devront notamment trouver leur place dans une animation susceptible d’évoluer. Le match nul obtenu à Turin ne constitue pas encore une validation définitive de ce système. Il offre toutefois à Franck Haise une piste concrète pour corriger les lacunes aperçues lors des précédentes rencontres. La suite dira si cette défense à trois devient une véritable alternative durable au 4-3-3 ou simplement une solution adaptée à certains adversaires. Mais une chose est claire : en ressortant l’un des systèmes qui ont marqué son passage à Lens, Haise semble avoir trouvé une nouvelle manière de tirer le meilleur de son groupe rennais.