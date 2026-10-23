RC Lens Mercato : on sait si Leca va recruter un joker en défense !

Malgré la nouvelle blessure d’Ismaëlo Ganiou et les nombreuses absences en défense centrale, le RC Lens ne compte pas recruter de joker pour renforcer son arrière-garde.

Le RC Lens est frappé par une nouvelle tuile. Ce vendredi, le club artésien a annoncé l’opération d’Ismaëlo Ganiou, touché au genou gauche, et son indisponibilité pour plusieurs semaines. Un nouveau coup dur pour Yannick Cahuzac, déjà confronté à une série de blessures dans son secteur défensif. Pourtant, malgré cette situation préoccupante, la direction lensoise ne prévoit pas de recruter un joker médical.

Une défense décimée, mais pas de renfort attendu

La blessure de Ganiou vient s’ajouter à une liste déjà longue. Jonathan Gradit, Samson Baidoo et Maik Nawrocki ont également été touchés cette saison. De quoi fragiliser les plans du staff et compliquer la recherche d’une défense centrale stable.

Le retour progressif de Gradit et de Baidoo offre néanmoins quelques perspectives. Le premier a retrouvé l’entraînement collectif, tandis que le second se rapproche d’un retour à pleine capacité. Jean-Clair Todibo, en revanche, n’est pas encore à son meilleur niveau physique.

Dans ces conditions, le Racing pourrait être tenté de recruter pour se renforcer. Mais, selon les informations rapportées par L’Équipe, la direction n’a pas l’intention de recruter un joker malgré cette accumulation de pépins. Mais il y aura peut-être du mouvement cet hiver.

Le RC Lens mise sur ses forces vives

Plutôt que de bouleverser ses plans, le club artésien devrait donc s’appuyer sur les solutions déjà présentes dans son effectif. Les jeunes Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan et Nidal Celik représentent des alternatives dans l’axe, tandis que Ruben Aguilar et Matthieu Udol peuvent dépanner dans ce secteur.

Une stratégie qui comporte des risques, alors que le Racing peine à retrouver sa solidité défensive. Les absences répétées empêchent le staff d’installer des automatismes et compliquent la constitution d’un trio défensif régulier.

Le RC Lens devra ainsi composer avec les joueurs disponibles dans les prochaines semaines. Reste à savoir si les retours attendus suffiront à stabiliser une arrière-garde durement éprouvée, sans intervention de la direction sur le marché des transferts.