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RC Lens : alerte pour Todibo avant le Paris FC, une nouvelle attendue tombe en défense !

Par William Tertrin - 23 Oct 2026, 23:00

À l’approche de la réception du Paris FC, Yannick Cahuzac s’interroge encore sur la capacité de Jean-Clair Todibo à enchaîner les minutes, tandis que Samson Baidoo semble enfin avoir retrouvé le rythme nécessaire.

Le RC Lens cherche toujours la bonne formule en défense. Pour le match face au Paris FC, ce samedi soir à Bollaert, Yannick Cahuzac doit encore et toujours composer avec plusieurs problèmes en défense centrale et tenter de stabiliser un secteur régulièrement perturbé.

Todibo encore limité, Baidoo rassure

Interrogé sur la possibilité de retrouver une défense plus stable, l’entraîneur lensois a dressé un état des lieux prudent. « C’est difficile parce que j’ai Jonathan (Gradit) qui revient d’une longue blessure. Jean-Clair (Todibo) commence à enchaîner, mais je ne sais pas s’il a encore 90 minutes dans les jambes », a-t-il évoqué, dans des propos rapportés par Lensois.com.

En revanche, une note positive se dégage concernant Samson Baidoo. « Sammy (Baidoo), je pense que oui désormais », a estimé Yannick Cahuzac, laissant entendre que le défenseur est désormais en mesure de tenir un match complet. Une perspective encourageante pour le RC Lens, qui a besoin de repères et de continuité dans son secteur défensif.

Cahuzac veut trouver la bonne association derrière

Malgré les pépins physiques, le technicien artésien refuse de se lamenter. Son objectif est désormais de composer la défense la plus performante possible en fonction de l’état de forme de chacun.

« C’est sûr que j’aimerais avoir un socle défensif bien solide, mais les aléas du métier du foot ont fait que ce n’est pas possible », a-t-il reconnu.

Entre le retour progressif de Gradit, les interrogations autour de Todibo, la blessure de Ganiou et les signaux encourageants de Baidoo, Cahuzac devra trouver le meilleur équilibre. Et ça ne sera pas simple…

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