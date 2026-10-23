RC Lens : Cahuzac a lâché sa solution radicale pour faire face aux blessures

Malgré la nouvelle blessure d’Ismaëlo Ganiou, Yannick Cahuzac refuse de céder au pessimisme et préfère miser sur les forces vives du RC Lens pour relancer la dynamique.

Le RC Lens doit une nouvelle fois composer avec les blessures en défense. Alors qu’Ismaëlo Ganiou sera absent plusieurs semaines après une intervention chirurgicale mineure au genou gauche, Yannick Cahuzac a livré sa méthode pour surmonter cette période délicate. Loin de vouloir s’apitoyer sur le sort de son équipe, le technicien artésien préfère regarder vers l’avant.

Yannick Cahuzac refuse de se lamenter face aux blessures

Interrogé par Lensois.com sur cette série de pépins physiques en défense, Yannick Cahuzac reconnaît que la situation est regrettable. Pour autant, il ne souhaite pas laisser les absences perturber le travail du groupe. « Il y a deux façons de le gérer : soit on se plaint et on ne fait que pleurer, soit on travaille avec nos forces vives et on part de l’avant », explique-t-il.

Pour l’entraîneur lensois, les blessures font malheureusement partie des réalités du sport de haut niveau. Plutôt que de subir ces contretemps, il entend donc s’appuyer sur les joueurs disponibles pour continuer à avancer.

La confiance comme principal remède au RC Lens

La méthode de Yannick Cahuzac repose avant tout sur la capacité du groupe à répondre présent malgré les absences. Le staff doit trouver des solutions, adapter ses choix et permettre aux joueurs appelés à remplacer les blessés de prendre leurs responsabilités.

« Je me concentre sur mes forces vives et j’essaie de trouver des solutions, de leur donner un maximum de repères, de confiance pour qu’on reparte de l’avant », insiste-t-il.

Pas de remède miracle, donc, mais une ligne de conduite claire : garder confiance, travailler avec les éléments disponibles et continuer à avancer collectivement. Alors que le RC Lens doit composer sans Ismaëlo Ganiou pendant plusieurs semaines, Yannick Cahuzac veut avant tout éviter que les difficultés défensives ne deviennent un frein pour son équipe.