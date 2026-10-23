Alors que des rumeurs sur un départ prématuré de Jean-Clair Todibo (26 ans) circulent, le défenseur du RC Lens est dans le viseur des supporters.

La défaite du RC Lens à Bruges continue de faire parler. Alors que des rumeurs autour d’un possible départ prématuré de Jean-Clair Todibo circulent depuis jeudi, le défenseur de 26 ans se retrouve également au centre des critiques des supporters lensois.

Todibo dans le viseur des supporters du RC Lens

Un sondage publié par But Football Club, avec la question « Quel Lensois vous a le plus déçu à Bruges ? », donne une tendance très nette. Jean-Clair Todibo arrive largement en tête des réponses, avec 61,1 % des suffrages.

Le résultat du sondage place le défenseur loin devant les autres joueurs du RC Lens proposés. Avec plus de six votants sur dix qui le désignent comme leur principale déception, Todibo apparaît comme le joueur le plus critiqué par les participants à cette consultation.

Derrière lui, Junior Kadile recueille 11,1 % des votes. Michal Skoras obtient 5,6 %, tandis que Yannick Cahuzac totalise 22,2 %. Ces chiffres illustrent le mécontentement exprimé par les participants au sondage après la rencontre européenne. Ils ne représentent toutefois pas nécessairement l’avis de l’ensemble des supporters du RC Lens. Le contexte est d’autant plus délicat pour Todibo que des rumeurs concernant un éventuel départ prématuré circulent depuis jeudi.

Le RC Lens attend une réaction

Pour l’heure, les derniers éléments ne permettent cependant pas de confirmer qu’une séparation est réellement envisagée ou qu’une décision a été prise par le club. Dans cette période agitée, les critiques liées à la prestation de Bruges viennent donc s’ajouter aux interrogations autour de son avenir. Le défenseur devra désormais répondre sur le terrain, alors que les prochaines échéances du RC Lens seront scrutées de près.

Au-delà du cas individuel de Todibo, le sondage témoigne de la frustration provoquée par le résultat à Bruges. Les supporters attendent une réaction collective et une prestation plus convaincante lors des prochains rendez-vous.

Reste à savoir si les critiques auront une incidence sur la place du défenseur dans les choix du staff. À ce stade, aucun élément ne permet de conclure à une mise à l’écart. Une chose est sûre : après Bruges, Jean-Clair Todibo se retrouve sous le feu des projecteurs.