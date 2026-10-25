ASSE – FC Nantes : les notes des Verts

L’ASSE a consolidé sa première place au classement de Ligue 2 en venant à bout du FC Nantes grâce à un but de Boakye en toute fin de match, dans une ambiance incroyable. Voici nos notes pour les Verts…

NDIAYE (6)

Deux matchs et deux clean sheets pour le géant sénégalais. Une belle sortie pour devancer Ganago de la tête (30e), puis une autre devant Corredor (44e). Ses débuts sont victorieux.

FERREIRA (5,5)

Titularisé à droite, le Portugais a basculé à gauche à la sortie de Old. Et livré un match sérieux. Un bon centre sur l’occasion de Davitashvili (40e).

PEDRO (7)

Il s’est arraché sur le but de Boakye. Et tout au long de la rencontre, il s’est montré intraitable défensivement, dans l’axe.

LE CARDINAL (6)

Le capitaine des Verts a contré Ganago (11e). Pas ménagé par les Nantais, Lepenant en particulier, il n’a rien lâché. En guerrier.

OLD (5), puis LAMBA

Après une heure de jeu sans grand relief, Old a cédé sa place à LAMBA, auteur d’une bonne entrée et dangereux sur un coup franc de Breum (89e).

CSONGVAI (5,5)

Le Hongrois a été très en vue en début de match, beaucoup de ballons passant par lui. Calme et appliqué, il a parfois un peu trop ralenti le jeu. Mais il a bien fini, à l’image de l’équipe.

BERNAUER (5,5), puis JABER

Précieux dans le pressing et l’agressivité, Bernauer a cédé sa place à JABER, passeur décisif sur le but de Boakye.

BOAKYE (7), puis EL JAMALI

Boakye a été moins en vue que d’habitude. Mais la délivrance est venue de lui, avec ce coup de tête qui a embrasé le Chaudron. Mémorable ! Ovationné à son remplacement par EL JAMALI.

BREUM (4,5)

Le Danois l’a lui-même reconnu : il n’a pas livré son meilleur match, loin de là. Peu inspiré, il a eu le mérite de ne jamais renoncer.

CARDONA (4), puis BALLO

Plus souvent sur l’aile droite que dans l’axe, Cardona n’a été d’aucun danger pour la défense nantaise. Remplacé par BALLO, tout aussi improductif.

DAVITASHVILI (4), puis DUFFUS

Titularisé à la place de Ballo, Davitashvili est passé à côté de son match. Mis en échec par Carlgren, il a été très peu en vue. Remplacé par DUFFUS, qui a apporté son envie et un peu plus de percussion.