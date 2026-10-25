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PSG : le couperet est tombé pour Kvaratskhelia après Barcelone

Par Louis Chrestian - 25 Oct 2026, 13:25
PSG : le couperet est tombé pour Kvaratskhelia après Barcelone

Gravement touché au genou droit face au FC Barcelone mardi soir, Khvicha Kvaratskhelia va passer par la case opération. L’attaquant du PSG est attendu à Doha en début de semaine et ne rejouera plus cette saison.

Une opération programmée à Doha

Le diagnostic ne laissait guère de place au doute concernant la suite de la saison de Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit lors de la victoire du PSG face au FC Barcelone (4-2), mardi en Ligue des Champions, l’international géorgien doit désormais être opéré.

D’après les informations relayées par Foot Mercato, l’intervention chirurgicale est programmée en début de semaine à Doha, au Qatar. Le Parisien sera pris en charge au sein de la clinique Aspetar, établissement mondialement réputé dans le domaine de la médecine sportive.

La date précise de l’opération n’a pas encore été communiquée. Celle-ci doit permettre de fixer plus clairement les différentes étapes de sa rééducation ainsi que la durée exacte de son indisponibilité.

Sa fin de saison est actée

Une certitude se dégage déjà : Kvaratskhelia ne devrait plus rejouer cette saison. Le PSG perd ainsi l’un de ses principaux éléments offensifs au moment où les rendez-vous décisifs s’enchaînent sur la scène nationale comme en Ligue des Champions.

On vous en parlait dès samedi : Luis Enrique avait évoqué la question de son remplacement au Mercato. L’entraîneur parisien avait refusé de céder à la panique tout en affichant sa confiance dans la capacité du Géorgien à revenir plus fort.

Le PSG va devoir revoir ses plans

Cette opération constitue le nouveau développement majeur d’un dossier dont l’issue sportive est désormais connue. Paris devra terminer l’exercice sans Kvaratskhelia, tout en évitant de précipiter les différentes phases de sa récupération. Pour une blessure de cette nature, la prudence restera de mise avant d’envisager un retour à la compétition.

À court terme, Luis Enrique devra redistribuer les rôles dans son secteur offensif et s’appuyer sur les solutions déjà présentes dans son effectif. La direction parisienne devra également déterminer si cette longue absence nécessite réellement un ajustement lors du prochain Mercato.

Pour Kvaratskhelia, la priorité se situe désormais loin des terrains. Son passage à Doha lancera un processus médical dont le calendrier sera affiné après l’intervention, avec l’objectif de retrouver le PSG une fois son genou totalement consolidé.

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