RC Lens : la compo de Cahuzac face au Paris FC est connue

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Paris FC dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1.

Ce samedi soir, le RC Lens reçoit le Paris FC pour la 8e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a décidé de titulariser Jean-Clair Todibo en défense centrale, tout comme Ruben Aguilar qui enchaîne axe droit. Coup d’envoi à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RC Lens

Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin (cap), Ivanovic, Sotoca.