RC Lens : du très lourd arrive pour Todibo !

Avant d’affronter le Paris FC, Florian Sotoca a pris la défense de Jean-Clair Todibo et prédit un retour en force du défenseur lensois.

Le RC Lens peut-il compter sur un Jean-Clair Todibo au sommet de son potentiel dans les prochaines semaines ? Florian Sotoca en est convaincu. En conférence de presse avant la réception du Paris FC, ce samedi, l’attaquant des Sang et Or a tenu à envoyer un message fort au sujet de son coéquipier.

« Il va en étonner plus d’un, parce qu’on connaît ses qualités, que ce soit mentale ou physique », a lancé Sotoca. Une déclaration qui témoigne de la confiance du vestiaire envers le défenseur de 26 ans, récemment critiqué sur les réseaux sociaux pour son implication supposée.

Jean-Clair Todibo soutenu par le vestiaire lensois

Arrivé au RC Lens durant le mercato estival, l’ancien joueur de l’OGC Nice n’a pas encore retrouvé tous ses moyens physiques. Une situation que Sotoca explique notamment par une préparation tronquée, qui a retardé sa montée en puissance.

Pour Sotoca, les qualités de Todibo ne font aucun doute. Le défenseur avait notamment impressionné par sa puissance physique lors de son passage à Nice. Le Lensois estime qu’il peut retrouver ce niveau rapidement, à condition de récupérer pleinement ses capacités athlétiques.

Le message est donc clair avant RC Lens-Paris FC : le club artésien croit en son défenseur et compte sur lui pour la suite de la saison. Désormais, Todibo devra retrouver du rythme et enchaîner les rencontres pour confirmer les attentes placées en lui.