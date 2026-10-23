Pronostic RC Lens – Paris FC (24/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le Paris FC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Si le RC Lens reste sur deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, dont la dernière mercredi sur la pelouse du Club Bruges (3-0), les Sang et Or affichent une bien meilleure dynamique en championnat, avec deux victoires d’affilée, au moment de recevoir le Paris FC ce samedi (20h45), pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Un choc dans la course à l’Europe entre le Racing, huitième, et le Paris FC, troisième à égalité de points avec le leader, l’Olympique Lyonnais.

Ligue 1 – RC Lens vs Paris FC

Samedi 24 octobre 2026 · 20h45 · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : confirmer son regain de forme en championnat

Le RC Lens connaît un début de saison 2026-2027 contrasté. Après avoir traversé une période délicate marquée notamment par le départ de Dino Toppmöller et la nomination de Yannick Cahuzac sur le banc, les Sang et Or semblent progressivement retrouver des couleurs en Ligue 1. Le club artésien reste sur deux victoires consécutives en championnat, dont un succès important sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-1), qui lui a permis de se rapprocher des places européennes.

Huitième du classement après sept journées, le Racing espère désormais poursuivre sa remontée et confirmer ses ambitions européennes. Une victoire face au Paris FC, actuellement sur le podium, constituerait une excellente opération comptable pour les hommes de Yannick Cahuzac. Devant leur public, les Lensois auront également à cœur de montrer un tout autre visage que celui affiché ces derniers jours sur la scène européenne.

Car si le RC Lens retrouve de l’efficacité en championnat, ses dernières prestations toutes compétitions confondues sont beaucoup moins rassurantes. Battus par le Sporting Portugal (0-2) lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, les Sang et Or ont de nouveau chuté mercredi sur la pelouse du Club Bruges (3-0). Deux revers consécutifs qui illustrent les difficultés rencontrées par les Artésiens face à des adversaires capables de les mettre sous pression.

L’enchaînement des rencontres pourrait également peser dans cette confrontation. Seulement trois jours après leur déplacement en Belgique, les partenaires de Florian Thauvin devront retrouver suffisamment de fraîcheur physique pour rivaliser avec une formation parisienne particulièrement ambitieuse. Yannick Cahuzac pourrait ainsi procéder à quelques ajustements dans son onze de départ afin de relancer certains joueurs et de préserver les organismes.

Malgré ces interrogations, le RC Lens conserve de solides arguments, à commencer par l’avantage d’évoluer à Bollaert-Delelis. Portés par leurs supporters, les Sang et Or tenteront d’imposer leur intensité habituelle pour décrocher une troisième victoire consécutive en Ligue 1.

Paris FC : confirmer son statut de prétendant à l’Europe

De son côté, le Paris FC réalise un début de saison particulièrement convaincant. Après avoir assuré son maintien dans l’élite lors de l’exercice précédent, le club de la capitale semble avoir franchi un nouveau palier et s’invite désormais dans la lutte pour les premières places du championnat. Après sept journées, les hommes de Stéphane Gilli occupent une remarquable troisième place, à égalité de points avec l’Olympique Lyonnais, leader de Ligue 1.

Une position qui témoigne des progrès réalisés par les Parisiens, désormais capables de rivaliser avec plusieurs formations habituées à jouer les premiers rôles. Le PFC avait notamment entamé son championnat par cinq rencontres consécutives sans défaite avant de connaître son premier revers sur la pelouse du FC Lorient (1-0). Malgré ce premier coup d’arrêt, les joueurs de Stéphane Gilli ont su conserver leur place parmi les équipes de tête.

L’une des principales forces du Paris FC réside dans son équilibre collectif. Les Parisiens peuvent s’appuyer sur une organisation défensive rigoureuse, mais également sur plusieurs individualités capables de faire basculer une rencontre. Avec Ilan Kebbal à la création et Lassine Sinayoko à la pointe de l’attaque, le club francilien dispose notamment de sérieux arguments pour exploiter les espaces laissés par ses adversaires.

Le déplacement à Lens représentera toutefois un véritable test pour le Paris FC. Dans une enceinte réputée pour son ambiance, les hommes de Stéphane Gilli devront faire preuve de caractère pour résister à l’intensité lensoise. Ils pourraient néanmoins profiter des difficultés récentes du Racing en Ligue des Champions, ainsi que de la fatigue accumulée par les Artésiens, pour tenter de réaliser une nouvelle performance de choix.

Contrairement à son adversaire, le Paris FC a bénéficié d’une semaine complète pour préparer cette rencontre. Un avantage non négligeable à ce stade de la saison, qui pourrait notamment faire la différence dans les dernières minutes. En cas de victoire, les Parisiens conforteraient leur place sur le podium et enverraient un nouveau message à leurs concurrents directs dans la course à l’Europe.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations entre le RC Lens et le Paris FC restent relativement rares dans l’histoire récente de la Ligue 1. Les deux formations se sont principalement croisées en Ligue 2 avant leur retour dans l’élite.

Leurs précédents affrontements ont souvent donné lieu à des rencontres disputées, avec des enjeux importants dans la course aux premières places. Cette nouvelle opposition s’inscrit dans un contexte différent, puisque les deux clubs nourrissent désormais des ambitions européennes.

Le RC Lens cherchera à faire respecter la hiérarchie à domicile, tandis que le Paris FC tentera de confirmer sa progression et de démontrer qu’il possède les ressources nécessaires pour rivaliser avec les formations les plus expérimentées du championnat.

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Antonio ou Ganiou, Baidoo, Udol – Aguilar, Cuisance, Haidara, Skoras – Thauvin, Ivanovic, Kadile.

Absents : Nawrocki, Sima (blessés).

Incertains : Gradit, Ganiou (blessés, reprise).

La compo probable du Paris FC : Trapp – Camara, Coppola, Mbow, Otavio – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Simon – Sinayoko

Absent : Sangui (blessé).

Incertains : Traoré, Chergui, Koleosho, Ikoné (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : l’international français reste l’un des principaux atouts offensifs des Sang et Or. Grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres, l’ancien Marseillais peut débloquer une rencontre à tout moment. Face à un Paris FC bien organisé défensivement, son expérience et sa créativité pourraient s’avérer précieuses pour permettre aux Lensois de retrouver de l’efficacité offensive après leur lourde défaite à Bruges.

Lassine Sinayoko (Paris FC) : arrivé cet été en provenance de l’AJ Auxerre, l’attaquant malien s’est rapidement imposé comme un élément important du dispositif de Stéphane Gilli. Auteur de quatre buts lors des six premières journées de championnat, il représente une menace permanente grâce à sa puissance, sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur. Face à une défense lensoise qui vient d’encaisser trois buts en Ligue des Champions, Sinayoko pourrait disposer de plusieurs opportunités pour faire parler son efficacité.

Notre pronostic pour RC Lens – Paris FC

Cette confrontation entre le RC Lens et le Paris FC s’annonce particulièrement indécise. Si les Sang et Or possèdent l’avantage du terrain et restent sur deux succès consécutifs en Ligue 1, leur dynamique récente toutes compétitions confondues suscite quelques interrogations. Les défaites face au Sporting Portugal (0-2), puis au Club Bruges (3-0), ont notamment mis en évidence certaines fragilités défensives que les Parisiens pourraient chercher à exploiter.

En face, le Paris FC possède de solides arguments pour ramener un résultat positif de Bollaert-Delelis. Troisièmes du championnat, les hommes de Stéphane Gilli ont démontré depuis le début de la saison qu’ils étaient capables de rivaliser avec des adversaires ambitieux. Leur fraîcheur physique pourrait également constituer un atout important face à des Lensois engagés sur plusieurs tableaux.

Pour autant, il serait risqué de sous-estimer la capacité de réaction du Racing. Devant leur public, les joueurs de Yannick Cahuzac auront à cœur de se racheter après leur lourde défaite européenne. Les qualités individuelles de Florian Thauvin et l’intensité habituelle des Sang et Or pourraient leur permettre de mettre en difficulté la défense parisienne.

Les cotes de RC Lens – Paris FC

Pari Cote Victoire du RC Lens 2,25 Match nul 3,40 Victoire du Paris FC 2,75

Notre pronostic : match nul, côté à 3,40.

Nous misons sur un partage des points entre le RC Lens et le Paris FC. Si les Sang et Or devraient tenter de prendre rapidement le contrôle de la rencontre, les Parisiens possèdent suffisamment de qualités collectives et offensives pour leur répondre. La fatigue accumulée par les Lensois après leur déplacement à Bruges pourrait notamment se faire ressentir au fil des minutes, permettant aux hommes de Stéphane Gilli de prendre progressivement davantage d’initiatives.

Nous imaginons donc une rencontre disputée, avec des occasions de part et d’autre, au cours de laquelle les deux formations pourraient se neutraliser. Un résultat qui permettrait au Paris FC de conserver son avance sur son adversaire du week-end, tandis que Lens poursuivrait sa série d’invincibilité en championnat.

Notre score : RC Lens 1-1 Paris FC.