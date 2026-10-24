RC Lens – Paris FC (2-1) : Thauvin et Hazard délivrent Lens, les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis

Le RC Lens s’est imposé face au Paris FC (2-1) au terme d’une rencontre renversante. Malgré l’ouverture du score contre le cours du jeu en fin de première période, les Sang et Or ont pu compter sur leurs briscards Thauvin et Hazard pour faire la différence. Découvrez les notes des Lensois après ce succès précieux à Bollaert.

RISSER 4

Il a passé un match très tranquille, mais a été piégé sur le seul tir cadré subi avec la frappe de Koleosho juste avant la mi-temps.

AGUILAR 5

Aligné une nouvelle fois en défenseur central axe droit, il a bien tenu son rang même si Koleosho l’a bien embêté, et termine le match avec 4 duels gagnés sur 6.

BAIDOO 6

Il enchaîne les matchs et commence à monter en puissance. En patron d’une défense centrale une nouvelle fois remodelée, il s’est montré très solide, mais n’a pu éviter un carton jaune sur un duel avec Sinayoko (74e).

TODIBO 4

Plutôt bien en première période, il n’a pas su éviter l’ouverture du score de Koleosho, et s’est même fait une petite frayeur en recevant un carton rouge pour une faute dans le dos de Kebbal en position de dernier défenseur. Heureusement, le carton a ensuite été annulé pour un hors jeu du Parisien. Sorti à l’heure de jeu pour l’entrée de Antonio.

ABDULHAMID 5

De bons centres qui ont semé la pagaille dans la surface parisienne, à l’image de la tête dangereuse de Sotoca à la 27e. Il a parfois laissé quelques trous sur sa droite, et a pu souffler à la 85e avec l’entrée de Skoras.

CUISANCE 6

Il a enchaîné une nouvelle titularisation après avoir été sans doute le meilleur Lensois du match contre Bruges. Peu de duels gagnés ce soir (2 sur 8) mais toujours aussi précieux au milieu de terrain avec 9 ballons récupérés et 5 interceptions.

HAIDARA 6

Lui aussi est dans la lignée de ses derniers matchs en étant toujours très propre, et cette association avec Cuisance est sans doute la meilleure pour ce milieu de terrain. Sorti à la 70e après un petit choc à la tête avec Antonio, et remplacé par Titraoui.

UDOL 5

Toujours orphelin de passes décisives cette saison, il a amené du danger avec de très bons centres et aurait pu obtenir une penalty grâce à la VAR sur un duel avec Coppola dans la surface, mais l’arbitre ne l’a pas accordé. Percuté violemment par Mbow à la 29e, le Parisien a récolté un jaune mais le rouge n’était vraiment pas loin.

THAUVIN 8

Il a eu quelques inspirations en première période, sans pour autant être dangereux. Mais, comme à son habitude, le capitaine a enfilé le costume de sauveur pour sauver les siens sur une merveilleuse frappe du gauche après plusieurs crochets pour s’emmener le ballon dans l’axe. Un but signature pour sa 300e en Ligue 1. Le meilleur passeur du championnat a frappé une nouvelle fois avec un très bon centre repris par Hazard pour le 2-1.

SOTOCA 4

Clinique et décisif contre Lyon, il a été beaucoup plus maladroit ce soir. Une bonne tête manquée de peu à la 26e, et deux autres frappes (33, 45e+4) qu’il aurait fallu mieux négocier. Il a été nettement plus malin en jouant si bien le coup pour laisser filer le centre de Thauvin, qui a profité à Hazard sur le 2-1. Sorti à la 85e pour l’entrée de Kadile.

IVANOVIC 3

Sa hargne et son envie avaient l’habitude de sauver ses matchs, mais c’est un peu moins le cas ce soir, où il a vraiment peiné à exister et peser offensivement. Sa frappe du droit dans la surface, finalement bien hors cadre, aurait dû être plus soignée. Il a raté tout ce qu’il a entrepris, avant de sortir à la 61e pour l’entrée de Hazard, passeur décisif pour Thauvin, et également buteur sur une belle reprise de volée croisée pour le 2-1. Mérité pour le Belge qui montait en puissance !