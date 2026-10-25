Real Madrid, FC Barcelone : un revirement inattendu relance Courtois avant le Clasico

Déclaré forfait par le Real Madrid en raison d’une grippe, Thibaut Courtois n’a pas totalement renoncé au Clasico face au FC Barcelone. Le gardien belge espère encore rejoindre le groupe madrilène dans les prochaines heures.

Courtois croit toujours au Clasico

Le forfait de Thibaut Courtois semblait acté. Dimanche matin, le Real Madrid annonçait que son gardien titulaire ne participerait pas au Clasico en raison d’un syndrome grippal. Mais quelques heures plus tard, le dossier connaît un nouveau rebondissement : selon The Athletic, le Belge espère finalement être suffisamment rétabli pour retrouver ses coéquipiers en Catalogne.

On vous en parlait plus tôt dans la journée : l’absence annoncée du portier madrilène constituait un énorme coup dur pour le Real Madrid. L’optimisme affiché depuis par Courtois change légèrement la donne, même si sa présence demeure loin d’être garantie.

Un voyage séparé envisagé

L’état de santé du gardien de 34 ans se serait amélioré au fil des heures. Courtois envisagerait désormais de voyager séparément afin de rejoindre le groupe madrilène avant la rencontre. Une possibilité également relayée par Actu Foot sur X, alors que le club reste prudent sur son éventuelle participation.

Alors que le Real Madrid avait annoncé son forfait face au Barça en raison d’une grippe, Thibaut Courtois espère finalement pouvoir disputer la rencontre. Son état s’améliore et il pourrait rejoindre ses coéquipiers en voyageant séparément. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2114321668805886245

Tout dépendra donc de l’évolution de ses symptômes dans les prochaines heures. Le staff médical ne prendra évidemment aucun risque avec son gardien titulaire, mais le simple fait qu’un déplacement soit encore envisagé entretient l’espoir d’un retour de dernière minute.

Le Real Madrid reste dans l’attente

Pour le Real Madrid, l’enjeu est majeur. Courtois s’est imposé comme l’un des éléments essentiels de l’équipe, particulièrement dans les grands rendez-vous. Sa présence face au Barça offrirait donc un renfort de poids à la formation madrilène, quelques heures seulement après une annonce qui semblait pourtant définitive.

À ce stade, aucun nouveau communiqué officiel n’est venu annuler le forfait annoncé dimanche matin. Courtois n’a toutefois pas encore tiré un trait sur cette affiche et souhaite se donner jusqu’au dernier moment. Le Real doit désormais patienter avant de savoir si son gardien pourra réellement rejoindre le groupe et, surtout, tenir sa place dans le Clasico.