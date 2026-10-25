Les infos du jour : Tanenbaum philanthrope XXL Leca frustré par Paris FC Sow solide mais impuissant !

Le propriétaire de l’ASSE Tanenbaum fait un don record de 25 M$

Larry Tanenbaum, propriétaire de l’ASSE via Kilmer Sports Ventures, a annoncé un don exceptionnel de 25 millions de dollars à la Fondation Terry Fox. Ce geste philanthropique illustre la puissance financière et l’engagement du dirigeant canadien, qui a récemment pris les rênes du club stéphanois.

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Le RC Lens dépassé par le Paris FC sur plusieurs dossiers mercato

Jean-Louis Leca a reconnu que le RC Lens ne pouvait rivaliser avec le Paris FC sur certains recrutements, notamment à cause de salaires plus élevés proposés par le club francilien. Plusieurs cibles communes, dont Sage et Thomasson, ont échappé aux Sang et Or au profit du Paris FC.

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Sow solide mais la défense du FC Nantes finit par craquer à Saint-Étienne

Face à l’ASSE, le défenseur nantais Sow s’est distingué par sa solidité, mais la défense des Canaris a finalement cédé sous la pression. Ouest-France souligne la performance individuelle encourageante de Sow, contrastant avec les difficultés collectives de l’arrière-garde nantaise en fin de match.

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Tottenham de De Zerbi stoppe la série noire face à Chelsea

Les Spurs de Roberto De Zerbi se sont imposés 2-0 à Stamford Bridge, mettant fin à une série de six défaites contre Chelsea. Mathys Tel a scellé la victoire après un but contre son camp des Blues et une expulsion adverse, offrant un succès marquant à Tottenham.

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Thauvin et Hazard offrent la victoire au RC Lens contre Paris FC

Le RC Lens s’est imposé 2-1 face au Paris FC grâce à des buts de Thauvin et Hazard après avoir été mené. Les Sang et Or ont renversé la situation à Bollaert et les notes individuelles témoignent de la solidité de certains cadres lensois lors de cette rencontre disputée.

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Rennes privé de Lepaul contre Strasbourg, incertitude sur la durée

Blessé à la cheville, le meilleur buteur rennais Estéban Lepaul manquera la réception de Strasbourg. Franck Haise a confirmé son forfait sans préciser de date de retour, laissant planer l’incertitude sur la durée de l’absence de l’attaquant, déjà absent lors du dernier match européen.

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RC Lens : Ganiou opéré du genou, retour possible avant 2026

Ismaëlo Ganiou, jeune défenseur du RC Lens, a été opéré du ménisque et sera absent plusieurs semaines. Si la date de reprise reste incertaine, le club espère un retour avant la fin de l’année, alors que cette blessure fragilise encore la défense lensoise.

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Les supporters du RC Lens sceptiques sur une sélection d’Udol chez les Bleus

Un sondage auprès des supporters du RC Lens montre que la majorité ne croit pas à une convocation de Matthieu Udol en équipe de France lors du prochain rassemblement. Malgré ses bonnes performances, le piston gauche n’a pas encore convaincu Zinédine Zidane.

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Ngapandouetnbu, le retour à l’OM se précise pour l’été 2027

Le retour de Simon Ngapandouetnbu à l’OM lors du mercato estival 2027 prend forme. Le club phocéen envisage d’activer sa priorité de rachat pour récupérer le gardien, actuellement à Montpellier, auteur de performances remarquées en Ligue 2 cette saison.

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