Stade Rennais : le verdict est tombé pour Lepaul avant Strasbourg

Touché à la cheville gauche contre le Paris FC, Estéban Lepaul ne participera pas à la réception de Strasbourg, dimanche. Franck Haise a confirmé le forfait du meilleur buteur de Ligue 1, sans pouvoir fixer la date de son retour.

Lepaul absent contre Strasbourg

Le Stade Rennais devra encore composer sans son homme fort du début de saison. Blessé lors de la défaite spectaculaire face au Paris FC (4-3), dimanche dernier, Estéban Lepaul ne figure pas dans le groupe retenu pour accueillir Strasbourg, ce dimanche à 17h15, à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1.

« Estéban ne sera pas dans le groupe ce week-end, il est indisponible », a confirmé Franck Haise ce samedi en conférence de presse. L’attaquant rennais souffre d’une entorse à la cheville gauche et avait déjà manqué le déplacement sur la pelouse de la Juventus (2-2) en Ligue Europa.

Ce forfait tombe mal pour Rennes, qui perd son joueur le plus efficace au moment d’enchaîner les rencontres. Arrivé en Bretagne en provenance d’Angers, Lepaul s’est rapidement imposé dans l’attaque rennaise.

Une reprise encore impossible à dater

Franck Haise s’est montré prudent concernant la durée de l’indisponibilité de son avant-centre. « On regarde au jour le jour si les choses avancent. C’est le cas, mais donner un délai pour la reprise réathlétisation, la reprise groupe et la compétition, je n’en ai pas encore », a expliqué le technicien.

L’entraîneur du Stade Rennais a néanmoins écarté une blessure particulièrement lourde. « C’est une entorse, il n’y a pas de choses gravissimes car sinon, on sait que ce serait vraiment long, mais on voit au quotidien », a-t-il ajouté. Selon les informations relayées par Foot Mercato, le club avance donc sans calendrier précis pour son retour.

Rennes protège aussi ses éléments prometteurs

En parallèle du dossier Lepaul, le Stade Rennais reste attentif à l’avenir de ses jeunes joueurs. Mahamadou Nagida aurait notamment repoussé les approches de huit clubs européens au cours des trois derniers mercatos, parmi lesquels l’OL, l’OM, l’AS Rome, l’AC Milan et Brighton.

Huit clubs européens ont tenté de s’offrir Mahamadou Nagida lors des trois derniers mercatos. Le défenseur rennais a choisi de repousser ses prétendants. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2111815050872676399

Le meilleur buteur de Ligue 1 à l’arrêt

Avec déjà sept réalisations, Lepaul occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 1. Son absence prive donc Rennes d’un attaquant en pleine confiance, dont la progression s’est accélérée ces dernières saisons.

Après Strasbourg, les Rouge et Noir se déplaceront à Nice le 25 octobre. La présence de Lepaul pour ce rendez-vous reste incertaine. Le staff rennais suivra quotidiennement l’évolution de sa cheville avant d’envisager une reprise de la course, puis un retour à l’entraînement collectif et à la compétition.