Stade Rennais Mercato : Estéban Lepaul quitte Angers et signe à Rennes (officiel)
Stade Rennais Mercato : Estéban Lepaul quitte Angers et signe à Rennes (officiel)
William Tertrin
28 août 2025

Le Stade Rennais vient d’officialiser l’arrivée d’Estéban Lepaul en provenance d’Angers.

Ce jeudi, le Stade Rennais a officialisé l’arrivée d’Estéban Lepaul en provenance d’Angers SCO, pour un montant de 15 millions d’euros avec bonus. Formé à Lyon, le natif d’Auxerre a ensuite évolué à Épinal et Orléans, où il s’est révélé buteur. Après un passage remarqué à Angers, avec 17 buts en 50 matchs, Lepaul débarque en Bretagne et pourra déjà postuler pour le match face à son ancien club ce dimanche. Sous contrat jusqu’en 2029, Lepaul portera le numéro 9.

Les premiers mots d’Estéban Lepaul

« J’ai reçu un accueil très chaleureux de la part de tout le monde au club. J’ai une superbe première impression avec la découverte de ce centre d’entraînement flambant neuf, de très grande qualité. Il y a tout pour bien travailler. J’ai le sentiment de passer un pas important dans ma carrière. Je connais les idées de jeu du coach et je pense que c’est un projet dans lequel je peux m’épanouir », a-t-il déclaré pour le site officiel du SRFC.

