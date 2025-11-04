Le buteur du Stade Rennais a été à bonne école lors de sa formation du côté de Lyon…

L’homme providentiel du Stade Rennais en ce moment, c’est Esteban Lepaul. L’ancien angevin s’est offert un triplé ce week-end lors de la victoire du SRFC face à Strasbourg (4-1) et il a eu les honneurs de la chaîne Ligue1 +, à qui il a présenté sa collection de maillots, depuis son domicile. Mais aussi évoqué ses idoles de jeunesse…

Lepaul s’est inspiré de Lacazette

« Celui qui a le plus bercé ma jeunesse c’est Aguero à City. Après je suis formé à l’OL donc j’ai beaucoup pris exemple sur Alex Lacazette parce que c’est quelqu’un que j’ai vu au quotidien quand j’étais au centre de formation. Mais Aguero restera mon idole numéro 1. »