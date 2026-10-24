ASSE : Larry Tanenbaum signe un chèque de 25 millions de dollars !

Propriétaire de l’ASSE via Kilmer Sports Ventures, Larry Tanenbaum vient de réaliser un geste d’une générosité exceptionnelle. Le milliardaire canadien et son épouse Judy ont annoncé un don de 25 millions de dollars à la Fondation Terry Fox, engagée dans la lutte contre le cancer. Un engagement historique qui confirme la puissance financière de l’homme d’affaires, mais aussi sa volonté de mettre sa fortune au service de grandes causes.

Depuis le rachat de l’AS Saint-Étienne par Kilmer Sports Ventures, en juin 2024, les supporters stéphanois ont appris à connaître Larry Tanenbaum. À 81 ans, le milliardaire canadien, qui a bâti sa fortune dans les affaires et les investissements sportifs, est l’un des hommes les plus influents du sport nord-américain. Propriétaire de l’ASSE à travers son groupe Kilmer Sports Ventures, il possède notamment des participations majeures dans plusieurs franchises sportives de Toronto.

À Saint-Étienne, son arrivée a marqué un changement d’ère. Après deux décennies sous la présidence de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les Verts ont basculé dans une nouvelle dimension économique. Malgré la relégation en Ligue 2 en 2025, Kilmer Sports Ventures n’a pas fermé le robinet. Bien au contraire. Les investissements se sont poursuivis, notamment sur le marché des transferts, avec l’ambition de ramener durablement l’ASSE dans l’élite.

Mais Larry Tanenbaum ne se distingue pas uniquement par ses investissements dans le sport. Le Canadien est également un philanthrope reconnu, particulièrement engagé dans les domaines de la santé, de la recherche médicale et de l’éducation. Et il vient d’en apporter une nouvelle démonstration spectaculaire.

Un don historique de 25 millions de dollars contre le cancer

La Fondation Terry Fox a annoncé cette semaine avoir reçu un don exceptionnel de 25 millions de dollars canadiens de la Fondation de la famille Larry et Judy Tanenbaum. Il s’agit tout simplement du plus important don ponctuel jamais enregistré dans l’histoire de cette organisation canadienne, qui finance la recherche contre le cancer.

Et l’impact de cette contribution sera encore plus considérable. Grâce au soutien complémentaire du gouvernement canadien, cet engagement permettra de mobiliser au total 50 millions de dollars pour accélérer les recherches et améliorer les traitements contre la maladie.

Le don accompagnera notamment le Réseau des centres d’oncologie du Marathon de l’espoir, qui rassemble 57 établissements de recherche et de soins à travers le Canada. Ce réseau travaille sur l’oncologie de précision, avec l’objectif de développer des traitements mieux adaptés aux caractéristiques de chaque patient.

Une cause qui tient particulièrement à cœur au couple Tanenbaum.

« Le Canada a des chercheurs, des cliniciens et des établissements extraordinaires en oncologie. Nous avons maintenant l’occasion de rassembler cette expertise de façon à ce que tout le monde apprenne plus vite et que les patients de partout en profitent », ont déclaré Larry et Judy Tanenbaum.

Avant d’ajouter : « Nous croyons profondément en la science ouverte, où la collaboration et le partage des connaissances visent le bien commun en accélérant les découvertes. Nous sommes fiers d’appuyer le Réseau des centres d’oncologie du Marathon de l’espoir et espérons que notre engagement encouragera d’autres personnes à se joindre à nous pour bâtir quelque chose qui profitera aux Canadiens pendant des générations. »

Un engagement salué par Michael Mazza, directeur général de la Fondation Terry Fox : « C’est un moment historique pour la Fondation Terry Fox. L’engagement de Larry et de Judy est extraordinaire non seulement en raison de son envergure, mais aussi à cause de ce qu’il rend possible. »

Tanenbaum, une puissance financière qui profite aussi à l’ASSE

Ce geste philanthropique intervient alors que Larry Tanenbaum continue d’accompagner le développement de l’ASSE. Et il illustre une nouvelle fois les moyens financiers considérables dont dispose l’homme d’affaires canadien.

Depuis son arrivée dans le Forez, Kilmer Sports Ventures a engagé des sommes importantes pour financer le fonctionnement du club, renforcer son effectif et soutenir ses ambitions. Les investissements cumulés, entre le rachat, les déficits couverts, les augmentations de capital et les différents mercatos, se chiffrent désormais à plusieurs dizaines de millions d’euros, bien au-delà du seul prix d’acquisition du club.

Un soutien qui a permis à Saint-Étienne de conserver une capacité d’investissement inhabituelle pour un pensionnaire de Ligue 2. Cet été encore, les Verts ont notamment déboursé environ 3 millions d’euros pour recruter Jakob Breum, l’une des grandes satisfactions du début de saison.

Bien évidemment, le don de 25 millions de dollars effectué par la fondation familiale de Larry et Judy Tanenbaum n’a aucun lien direct avec les finances de l’ASSE. Il ne s’agit pas d’un investissement sportif, mais d’un engagement philanthropique. Et les moyens personnels de l’homme d’affaires ne doivent pas être confondus avec le budget du club stéphanois.

Reste que cette annonce confirme l’envergure du propriétaire des Verts. À travers sa fondation familiale, Tanenbaum démontre qu’il est capable de mobiliser des sommes considérables pour des projets auxquels il croit.

À Saint-Étienne, où les supporters espèrent voir Kilmer Sports Ventures installer durablement les Verts parmi les clubs qui comptent dans le football français, cette solidité financière constitue évidemment un atout majeur.