Flashback, il y a un an : OL–LOSC : un an après le duel à 10 M€, le mercato n’a plus la même saveur à Lyon

Il y a douze mois, Lyon rêvait de frappes ambitieuses sur le marché, prêt à débourser 10 M€ pour un jeune talent de L1. Aujourd’hui, l’OL vise le sommet, mais la réalité du club a bien changé, loin des promesses du mercato clinquant.

L’OL et le LOSC s’arrachaient un joyau à prix d’or

Le 25 octobre 2025, l’actualité lyonnaise tournait autour d’une bataille de gros bras pour attirer Kévin Danois, alors révélation de l’AJ Auxerre. À l’époque, l’OL et le LOSC lorgnaient le milieu guadeloupéen, déjà incontournable à 21 ans dans l’élite, avec un prix fixé à 10 millions d’euros. L’état-major lyonnais cherchait alors à préparer la succession de Corentin Tolisso, misant sur la fougue et la vision de Danois pour incarner l’avenir du milieu rhodanien. L’idée était claire : anticiper, investir, et montrer que Lyon savait rester ambitieux, même quand l’AJA s’accrochait à ses pépites. Les supporters vibraient pour ce mercato, l’espoir d’un recrutement offensif et d’un OL prêt à reconstruire sur le long terme, dans la tradition des grands transferts qui ont marqué l’ADN du club. Lille n’était pas en reste, anticipant la vente de Bouaddi, mais c’est bien l’OL qui semblait tenir la corde, prêt à se battre sur le terrain et en dehors.

Un an plus tard, l’OL a changé de terrain de jeu

Douze mois plus tard, le décor n’a plus grand-chose à voir avec le mercato fiévreux d’alors. L’OL est aujourd’hui leader du championnat après sept journées, mais l’agitation ne concerne plus les millions dépensés sur le marché. La dynamique s’est déplacée hors du terrain des transferts : le club mise désormais sur la stabilité, la gestion des blessures et l’expérience, comme l’attestent les nombreuses absences (Openda, Ouédraogo, Nakamura, Kango) qui compliquent la vie de Fonseca à l’aube d’un choc face au PSG. Les priorités se sont déplacées vers la gestion de l’effectif, l’intégration de jeunes issus du club et la capacité à tenir le rythme d’un calendrier dense, entre Ligue 1 et Ligue Europa. Les ambitions financières ont cédé la place à des choix stratégiques plus mesurés : on parle davantage de partenariats commerciaux, d’optimisation de l’expérience au Parc OL avec Monster Energy, que de gros coups sur le marché. Même les rumeurs de retours, comme celui d’Endrick, restent du domaine du fantasme alors que la réalité sportive impose son tempo. Le contraste est là : il y a un an, Lyon se rêvait en prédateur du mercato ; aujourd’hui, le club avance avec la prudence du leader qui sait que l’essentiel se joue sur la pelouse, pas au carnet de chèques. Un retour sur terre qui en dit long sur la mue lyonnaise.