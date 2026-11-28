Bruno Genesio ne se fait aucune illusion sur la fragilité de son métier. Malgré des résultats parfois difficiles à comprendre, l’entraîneur de l’OM sait que les techniciens restent les premiers exposés lorsque la dynamique sportive se dégrade.

Genesio surpris par le calendrier des critiques

Bruno Genesio connaît parfaitement les exigences qui entourent le banc marseillais. Invité à évoquer sa situation en conférence de presse, le technicien français a reconnu qu’il s’attendait davantage à être menacé après une série particulièrement délicate.

« C’est sûr qu’on aurait plutôt parié que je perde ma place après les six ou sept défaites consécutives plutôt qu’à Rennes ou à Lens », a-t-il expliqué dans des propos relayés par BeFootball. Une manière de rappeler que la pression ne répond pas toujours à une logique strictement sportive.

Bruno Genesio : « Il faut être prêt à tout moment. On aurait plutôt parié que je perde ma place après les six ou sept défaites consécutives. » — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2126664555363221864

Les entraîneurs restent en première ligne

L’ancien coach du Stade Rennais ne cherche toutefois pas d’excuse. À ses yeux, cette instabilité fait désormais partie intégrante du football de haut niveau, où les résultats immédiats se mêlent aux impératifs économiques des clubs.

« Mais c’est le football d’aujourd’hui, avec une nécessité de résultats sportifs et aussi de faire du business. En première ligne, ce sont les coaches », a-t-il poursuivi. Genesio avait déjà connu cette forte exposition lors de son passage sur le banc de l’OL, où chaque contre-performance avait nourri les débats autour de son avenir.

Une lucidité sans plainte

Malgré ce constat, Bruno Genesio refuse de se présenter en victime. Le Marseillais mesure les privilèges qui accompagnent sa fonction et assume les risques inhérents à un poste aussi convoité que précaire.

« On n’est pas à plaindre, on fait un métier passionnant et on gagne très bien notre vie », a-t-il admis. Un discours lucide, loin de toute dramatisation, alors que ses prises de parole peuvent aussi se montrer beaucoup plus tranchantes après une contre-performance, comme lors de sa sortie consécutive à une défaite européenne.

Un message clair pour la suite

Genesio sait donc que ni son expérience ni une période plus favorable ne peuvent lui offrir une protection durable. À Marseille plus qu’ailleurs, la pression sportive se conjugue avec les attentes de la direction et de l’environnement du club.

Le technicien ne réclame aucune garantie. Il rappelle simplement la règle du jeu : dans le football actuel, un entraîneur doit être prêt à tout moment à voir sa situation remise en cause.