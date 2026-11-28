Après les incidents survenus contre le Levski Sofia, jeudi en Ligue Europa (1-0), l’OM a reçu quelques bonnes nouvelles en Ligue 1.

L’OM peut aborder son déplacement à Auxerre avec quelques motifs de satisfaction. Alors que les Phocéens se préparent à affronter l’AJA dimanche à 15h, pour la 12e journée de Ligue 1, Will Still devra composer avec plusieurs absences.

Auxerre lourdement handicapé avant de recevoir l’OM

En conférence de presse, l’entraîneur de l’AJA a annoncé une mauvaise nouvelle concernant Lamine Sy. Le latéral droit sénégalais s’est fissuré le ménisque droit à l’entraînement. Une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant au moins six semaines, voire davantage selon l’évolution de son état. « Lamine Sy s’est fissuré le ménisque droit à l’entraînement et va être indisponible pendant un bon moment », a expliqué Will Still. Danny Namaso, toujours touché à la cheville, sera également absent contre l’OM. Deux forfaits qui viennent fragiliser les options de l’entraîneur auxerrois avant un rendez-vous important.

Autre absence confirmée : celle de Bryan Okoh. Le défenseur central poursuit sa convalescence après une grave blessure au genou survenue en mai. Il ne pourra pas participer à la rencontre face aux Marseillais, mais pourrait espérer retrouver les terrains en janvier. En revanche, Auxerre peut compter sur quelques retours positifs. Marvin Senaya et Kévin Danois ont connu de petites alertes musculaires cette semaine, mais les deux joueurs devraient finalement être disponibles pour intégrer le groupe.

600 supporters de l’OM autorisés à Auxerre !

L’autre bonne nouvelle concerne directement les supporters de l’OM. La préfecture a annoncé que jusqu’à 600 fans marseillais (sur un parcage de 900 places) pourront se rendre à Auxerre dimanche pour soutenir leur équipe. Une présence qui pourrait compter dans cette rencontre, alors que les déplacements des supporters sont régulièrement encadrés en Ligue 1.

Malgré les absences et les incertitudes du côté de l’AJA, Marseille devra néanmoins rester vigilant. Auxerre jouera devant son public et cherchera à profiter de cette rencontre pour prendre des points. Mais avant ce rendez-vous, les nouvelles sont plutôt favorables aux Phocéens : plusieurs forfaits confirmés chez leur adversaire et un contingent conséquent de supporters autorisé à faire le voyage. L’OM a désormais rendez-vous dimanche à 15 heures pour tenter de profiter de ces circonstances et repartir d’Auxerre avec un résultat positif.