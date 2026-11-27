Touché au tendon à l’entraînement, Geoffrey Kondogbia pourrait manquer le déplacement de l’OM à Auxerre, tandis que Timothy Weah est espéré pour retrouver le groupe marseillais.

L’OM pourrait devoir composer avec une absence supplémentaire pour son déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre, dimanche, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Comme le rapporte le compte OM Actu, Geoffrey Kondogbia a ressenti une douleur au tendon lors du dernier entraînement et sa participation à cette rencontre est fortement compromise.

Le milieu de terrain centrafricain n’était déjà pas présent dans le groupe marseillais pour la victoire face au Levski Sofia, jeudi soir, en Ligue Europa. Avant cette rencontre, Bruno Genesio avait confirmé les difficultés physiques rencontrées par son joueur, tout en expliquant vouloir éviter de prendre le moindre risque.

Timothy Weah espéré face à Auxerre

La situation serait en revanche plus encourageante pour Timothy Weah. Également absent contre le Levski Sofia en raison d’une gêne musculaire ressentie lors d’un précédent entraînement, l’international américain pourrait effectuer son retour dès dimanche.

Son retour constituerait une bonne nouvelle pour l’OM, notamment sur le côté droit de la défense, où sa polyvalence et son activité représentent des atouts importants.

Le staff marseillais devra néanmoins attendre les dernières séances pour prendre une décision définitive concernant les deux joueurs. À noter que Derek Cornelius et Emerson seront également absents.