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Après les violences survenues au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille pourrait-il être lourdement sanctionné ? Daniel Riolo envisage une décision radicale à l’encontre du club phocéen.

L’Olympique de Marseille se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Alors que les violences survenues au stade Vélodrome suscitent de nombreuses réactions, les conséquences pourraient dépasser le simple cadre sportif. Dans l’After Foot sur RMC, les différents intervenants ont fermement condamné les actes de violence, et Daniel Riolo n’a pas hésité à mettre les pieds dans le plat.

Daniel Riolo envisage l’exclusion de l’OM

Le journaliste de RMC insiste et signe. Au regard de la gravité des événements, Daniel Riolo estime qu’une exclusion de l’Olympique de Marseille de la Ligue Europa devrait être envisagée. Une prise de position radicale qui risque de faire énormément parler dans les prochaines heures du côté de la cité phocéenne.

Pour le chroniqueur de l’After Foot, la gravité de ces violences justifie que la question d’une telle sanction soit mise sur la table.

Une lourde sanction à craindre pour l’OM ?

Reste désormais à savoir quelle position adoptera l’UEFA. L’instance européenne dispose d’un arsenal de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion d’un club de ses compétitions.

Si une telle mesure reste pour l’heure une hypothèse évoquée par Daniel Riolo, elle constituerait un véritable séisme pour l’Olympique de Marseille, tant sur le plan sportif que financier. Un nouveau dossier brûlant dont la direction marseillaise se serait bien passée.